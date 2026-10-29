Flávio Bolsonaro usou brasão antigo do Brasil em versão da carta
Reprodução
Flávio Bolsonaro usou brasão antigo do Brasil em versão da carta

carta divulgada por Flávio Bolsonaro (PL)  após fugir do Brasil e chegar aos Estados Unidos teve o arquivo em PDF produzido com auxílio de inteligência artificial, segundo uma ferramenta da Adobe. A análise identificou o uso do modelo GPT-6, da OpenAI, na criação do documento, mas não permite afirmar que o texto tenha sido escrito pelo ChatGPT.

A informação foi publicada pelo Metrópoles na quarta-feira (28), após a verificação das credenciais digitais do arquivo distribuído à imprensa pelo senador. Flávio desembarcou na região de Miami no mesmo dia, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas, depois de sair do Brasil e passar pela Argentina.

A carta chamou atenção também por mudanças no conteúdo e por um erro no brasão da República usado na primeira versão do documento. Inicialmente, Flávio se apresentava como o verdadeiro presidente eleito do Brasil. Posteriormente, alterou a declaração e passou a se definir como o “líder do Brasil”.

O que a ferramenta da Adobe identificou

A verificação foi feita por meio do Adobe Content Authenticity, ferramenta que permite consultar as chamadas Content Credentials, credenciais digitais que registram informações sobre a origem e o histórico de determinados arquivos.

No caso do PDF atribuído a Flávio Bolsonaro, os dados indicaram o uso do modelo GPT-6 na produção do arquivo.

Entretanto, a identificação se refere à criação ou exportação do documento, não necessariamente à elaboração do conteúdo escrito. Portanto, o resultado não comprova que o senador tenha pedido ao ChatGPT para redigir a carta ou que todas as declarações do texto tenham sido produzidas por inteligência artificial.

O registro permite identificar uma ferramenta associada à produção do arquivo, mas não determina sozinho quem escreveu o texto nem como o conteúdo foi elaborado.

Carta teve mudança na declaração sobre a Presidência

Um dos pontos que chamaram a atenção na carta foi a alteração na forma como Flávio se apresentou politicamente.

Na primeira versão, o senador se declarava o verdadeiro presidente eleito do Brasil. Depois, a formulação foi modificada, e ele passou a se apresentar como o “líder do Brasil”.

A carta foi divulgada três dias após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, realizado no domingo (25).

A diferença entre as duas versões é relevante porque a primeira declaração reivindicava diretamente a condição de presidente eleito, enquanto a segunda adotava uma formulação política sem repetir literalmente essa reivindicação.

A alteração não esclarece a motivação da mudança. Para determinar por que o texto foi modificado, seria necessário um esclarecimento do próprio senador ou de sua equipe.

Primeira versão tinha brasão antigo do Brasil

Outro problema identificado na versão inicial foi o uso de um  brasão da República que não correspondia ao símbolo oficial atual.

A imagem utilizada era a versão que vigorou até 1967, período em que o nome oficial do país era grafado como “Estados Unidos do Brazil”.

O erro chamou a atenção por estar em um documento político distribuído à imprensa em meio à repercussão da viagem de Flávio para os Estados Unidos.

A existência de versões diferentes da carta e o uso de um símbolo histórico reforçaram os questionamentos sobre a elaboração e a revisão do material antes de sua divulgação.

Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil e está nos Estados Unidos

Flávio chegou à região de Miami na quarta-feira (28), acompanhado da esposa e das duas filhas. A família entrou na Argentina pela  Ponte Internacional Tancredo Neves  antes de embarcar em um jatinho particular que fez escala técnica em Guayaquil, no Equador, rumo à Flórida.

A saída do Brasil ocorreu em meio a questionamentos sobre o cumprimento de determinações judiciais feitas pelo ministro Alexandre de Moraes relacionadas aos documentos de viagem do senador.

Havia uma ordem para entrega dos  passaportes e restrição à saída do país, uma vez que a Polícia Federal acreditava que ele poderia tentar fugir em meio as  investigações dos casos envolvendo o advogado  Willer Tomaz  e a lavagem de dinheiro de apostas, e o financiamento do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.


A viagem também provocou dúvidas sobre como Flávio pretende conduzir sua atuação política a partir do exterior.

Antes de deixar o país, o senador criticou a decisão judicial, classificou a apreensão dos documentos como perseguição e afirmou que continuaria atuando na oposição.

A análise da Adobe sobre o PDF acrescentou um novo elemento à repercussão da carta, mas não comprova quem escreveu o texto ou qual foi a participação de ferramentas de inteligência artificial em sua elaboração.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-10-29/carta-de-flavio-bolsonaro-tem-pdf-gerado-com-ajuda-do-chatgpt.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes