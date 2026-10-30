Redação DW Trump alega fraude nas eleições, mas não reconhece Flávio como "líder do Brasil"

O presidente dos EUA, Donald Trump, não pretende reconhecer o status de Flávio Bolsonaro como legítimo "líder do Brasil", apesar de seu governo ter ajudado diretamente o candidato derrotado a fugir do Brasil e entrar nos Estados Unidos.

A informação foi publicada pela Reuters nesta sexta-feira (30/10), após a agência ouvir autoridades americanas. As fontes não descartam, porém, que o presidente republicano mude de posição, algo que não seria incomum nas relações da Casa Branca de Trump com o Brasil em casos envolvendo a família Bolsonaro.

Somente nos últimos dias, o presidente americano, por um lado, disse, sem apresentar provas, que a eleição brasileira teria sido manipulada, aprovou a ida de Flávio Bolsonaro aos EUA e autorizou a entrada temporária do senador no país por questões humanitárias.

Por outro lado, Trump afirmou ter boa relação com Lula e que evita se posicionar sobre o caso Flávio Bolsonaro atendendo a um pedido do petista.

Casa Branca organizou logística da fuga, dizem jornais

Ao mesmo tempo em que não endossa a ambição de Flávio, a Casa Branca foi responsável pela logística de sua fuga. Segundo os jornais americanos The Wall Street Journal e The New York Times, a viagem foi organizada por Jason Miller, conselheiro de comunicação de Donald Trump, que manteve contato com Eduardo Bolsonaro e teria fretado diretamente o voo que levou Flávio e seus familiares aos Estados Unidos.

Em entrevista à AFP, o presidente da companhia aérea argentina responsável pelo voo disse que a operação foi paga por um intermediário por meio de uma conta bancária nos EUA.

A postura da administração americana sugere que Trump pode estar relutante em provocar uma nova crise nas relações com o Brasil, mas o tom controverso das negociações gera indignação no país. Nesta sexta-feira, 25 congressistas democratas pediram explicações ao secretário de Estado americano, Marco Rubio , sobre se houve apoio explícito de Washington na fuga de Flávio.

Os deputados questionam se autoridades do Departamento de Estado emitiram vistos para Flávio mesmo após ele ter seu passaporte cancelado pela Polícia Federal brasileira.

Em uma carta golpista publicada na rede X na quarta-feira, Flávio Bolsonaro chegou a se dizer "o presidente eleito" do Brasil antes de recuar e amenizar o tom. Ele deixou o país após o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar a entrega de seus passaportes no âmbito de investigação por suposta lavagem de dinheiro. A decisão citava declarações do irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, que indicariam risco de evasão.

Relembre o vai e vem de declarações de Trump sobre o caso Flávio Bolsonaro.

Trump diz que a eleição pareceu fraudada e que gosta de Lula

Na segunda-feira (26/10), um dia após o segundo turno, Trump foi na contramão de outros líderes globais, não reconheceu o resultado das eleições brasileiras e acusou o pleito de fraude.

"Bem, para mim pareceu terrível. Eu achei que foi terrível. Eu não tomei lados, mas pareceu outra eleição fraudada. Foi uma imagem terrível para o mundo. Só mais uma eleição. Eleições precisam ser incontestáveis, e essa me pareceu muito ruim", disse ele.

Questionado sobre se tomaria alguma ação a respeito, ele se limitou a criticar a decisão do ministro do STF Cristiano Zanin de ampliar o período de votação e elogiou o petista.

"Eu não governo o Brasil. Eu governo os Estados Unidos. Gosto do Lula. Me dou muito bem com ele, mas a prorrogação concedida foi muito estranha", disse.

Em nenhum momento, Trump apresentou qualquer indício muito menos prova de fraude.

Trump volta a alegar fraude

Em 27 de outubro, durante um comício no estado do Texas, que vive um ciclo de eleições de meio de mandato nos EUA, Trump voltou a sugerir fraude nas eleições brasileiras, novamente sem apresentar provas, ao comparar o resultado das urnas com a atuação do Partido Democrata americano.

"Eles fraudam muito bem. São os maiores fraudadores de eleições da história. Embora o Brasil também esteja fazendo um bom trabalho nisso, não é? Eu não tomei partido. Não gostei. Não me pareceu muito bom", disse.

Trump diz não se envolver, mas apoia a entrada de Flávio nos EUA

Três dias após o pleito, em 28 de outubro, quando Flávio já havia deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos, Trump foi questionado sobre se aprovaria a entrada do senador no país.

"Eu aprovaria", disse Trump a repórteres na pista da Base Conjunta Andrews, ao retornar de uma viagem de campanha ao Texas, acrescentando que havia ouvido dizer que Bolsonaro estava na Argentina.

"Eles me parecem boas pessoas. A eleição foi muito estranha, e achei que foi terrível. Recebeu muitas críticas. Basta ver o que aconteceu com o mercado deles", disse Trump sobre a queda brusca das ações na bolsa brasileira.

"É muito triste ver isso. Eu não tomei partido. Conheço os dois. Conheço Lula. Conheço um pouco o Flávio. Conheço muito bem o pai", afirmou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Eu achei que o pai foi tratado muito mal. Mas eu não estava envolvido. Isso é o Brasil. É um país diferente."

Reportagens da imprensa americana publicadas mais tarde, porém, mostram que Jason Miller, conselheiro de Trump e próximo da família Bolsonaro, ajudou diretamente a organizar o voo de Flávio aos EUA a partir da Argentina e do Equador. Durante a viagem, o secretário de Estado, Marco Rubio, aconselhou Trump que autorizasse a entrada de Bolsonaro nos Estados Unidos, recomendação que recebeu o aval do presidente.

Segundo a Reuters, ao longo do deslocamento, autoridades dos departamento de Estado e de Segurança Interna discutiram a melhor forma legal de admitir Bolsonaro e sua família no país. Ao final, eles receberam autorização de permanência por meio do instrumento conhecido como humanitarian parole, um mecanismo migratório temporário usado em situações humanitárias urgentes ou de relevante interesse público.

Flávio pousou em Miami às 10h24 (horário de Brasília) do dia 28 de outubro e, mais tarde, divulgou uma carta golpista na qual se autodeclarou presidente eleito do Brasil. Após a publicação, Trump voltou a se pronunciar e disse que não se envolverá na crise política brasileira. Questionado sobre a alegação do senador, o presidente americano afirmou apenas que havia autorizado sua entrada nos Estados Unidos.

"Não vou comentar isso, mas sei que demos autorização para ele entrar no país, então vamos ver. Não vou me envolver, mas foi uma eleição estranha, isso com certeza. Acho que eles foram tratados de forma injusta. Eu não tomei posição na eleição. Quando vejo algo inapropriado, eu falo", declarou.

Trump diz não tomar partido a pedido de Lula

No dia seguinte, o presidente americano voltou a falar sobre o assunto, desta vez citando um pedido de Lula para não tomar partido na disputa. Ele foi questionado diretamente sobre quem seria o vencedor legítimo das eleições.

"Não quero comentar isso agora, mas achei que a eleição foi um grande constrangimento para o povo brasileiro. Acompanhei a eleição. Não tomei partido. Deixei as coisas seguirem seu curso. Foi pedido a mim pelo presidente, Lula, o atual presidente, que eu não tomasse partido. E eu não tomei. Mas, ao observar o que aconteceu no Brasil, basta olhar para o mercado. O mercado deles despencou", disse antes de seguir para um comício eleitoral nos EUA.

Nesta sexta-feira, deputados democratas passaram a questionar se ao "autorizar ou facilitar" a emissão de um visto, o Departamento de Estado verificou se Bolsonaro estava legalmente autorizado a deixar o Brasil ou se tinha conhecimento de que o senador havia descumprido ordens da Justiça brasileira.

Os parlamentares democratas também buscam saber quem autorizou a entrada do político brasileiro e de sua família, bem como se foi considerada a suspensão dos trâmites migratórios quando o governo americano tomou conhecimento das restrições judiciais impostas a Bolsonaro.

gq/le (Reuters, AFP, OTS)