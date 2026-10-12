Corpo de Bombeiros Casal morre em acidente e bebê de 10 meses fica ferido

Um casal morreu após uma batida de frente entre dois carros na MG-252, em Perdigão, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã de domingo (11). O filho das vítimas, um bebê de 10 meses, ficou ferido e sofreu fraturas nos dois fêmures. O acidente ocorreu por volta das 6h, no trecho entre Perdigão e a BR-494, acesso ao município de Divinópolis (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o casal estava em um Volkswagen Gol, que se envolveu em uma batida com um Honda Civic. O motorista do Gol, de 36 anos, e a mulher, de 28, morreram no local. Eles moravam em Araújos, também na região Centro-Oeste do estado.

A criança foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade hospitalar para receber atendimento especializado.

Como ocorreu o acidente na MG-252

De acordo com relatos de testemunhas aos bombeiros, o Volkswagen Gol seguia em direção à BR-494, enquanto o Honda Civic trafegava no sentido contrário. Os veículos colidiram de frente.

Com a força do impacto, os corpos do casal ficaram presos às ferragens do Gol. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram realizar o trabalho de salvamento para retirar as vítimas do veículo.

O motorista do Honda Civic, de 31 anos e morador de Perdigão, não foi encontrado no local quando as equipes de emergência chegaram. As autoridades apuram se ele recebeu socorro de terceiros antes da chegada dos bombeiros ou se deixou o trecho por outros motivos.





Polícia investiga causas da batida

A perícia esteve no local para realizar os levantamentos necessários. As circunstâncias e a dinâmica do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

Até o momento, não foram divulgadas informações conclusivas sobre o que provocou a batida.

O bebê, filho do casal, foi encaminhado ao hospital após sofrer fraturas nos dois fêmures. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre o estado de saúde da criança.

Corpo de Bombeiros Colisão frontal entre dois carros ocorreu na MG-252, em Perdigão



