Reprodução/ Instagram Jonatã de Jesus Batista, de 40 anos, foi preso suspeito de matar a ex-companheira a facadas durante a festa de aniversário do filho, no domingo (11), em Americana (SP)

Um homem de 40 anos, que se apresentava nas redes sociais como pastor itinerante, foi preso em flagrante pela morte da ex-companheira a facadas durante a festa de aniversário do filho mais velho, de 15 anos, em Americana, no interior de São Paulo, neste domingo (11).

A vítima, Jeane Cristina Mattes, de 43 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Municipal de Americana. Segundo a investigação, ela foi atingida por sete golpes de faca, quatro deles no tórax.

O suspeito, Jonatã de Jesus Batista, permaneceu preso. O caso foi registrado como feminicídio.

Crime aconteceu durante aniversário do filho

De acordo com a Polícia Civil, Jeane foi até a casa do ex-companheiro para participar da comemoração dos 15 anos do filho. Familiares também estavam no imóvel.

Durante a confraternização, os dois discutiram porque, segundo a investigação, Jonatã suspeitava que a ex-companheira estivesse se relacionando com outra pessoa.

O homem havia consumido bebidas alcoólicas e drogas antes do crime. Após a discussão, ele teria pegado uma faca e atacado Jeane.

Uma pessoa próxima à família relatou que os filhos do casal, de 15 e 8 anos, presenciaram o assassinato da mãe.

Vítima tinha medida protetiva contra o ex

Segundo a Polícia Civil, Jeane já havia registrado dois boletins de ocorrência contra Jonatã e tinha uma medida protetiva em vigor contra ele.

O suspeito também já havia sido preso em flagrante por agredir a ex-companheira, conforme informações policiais.

Uma testemunha ouvida pela EPTV afirmou que o homem apresentava comportamento agressivo quando consumia drogas e não aceitava o fim do relacionamento.

Suspeito foi contido por moradores

A Polícia Militar foi acionada por volta do meio-dia e encontrou Jonatã imobilizado por pessoas que estavam no local, no Loteamento Mantovani.

Segundo o boletim de ocorrência, havia uma aglomeração de pessoas e ameaças de linchamento. Os policiais retiraram o suspeito do imóvel e o encaminharam para atendimento médico antes de levá-lo à delegacia.

A faca que teria sido utilizada no crime foi apreendida na casa.

Além dos dois filhos que tinha com Jeane, Jonatã tem outra filha de um relacionamento anterior. O caso segue sob investigação como feminicídio.