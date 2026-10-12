Um homem de 40 anos, que se apresentava nas redes sociais como pastor itinerante, foi preso em flagrante pela morte da ex-companheira a facadas durante a festa de aniversário do filho mais velho, de 15 anos, em Americana, no interior de São Paulo, neste domingo (11).
A vítima, Jeane Cristina Mattes, de 43 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu no Hospital Municipal de Americana. Segundo a investigação, ela foi atingida por sete golpes de faca, quatro deles no tórax.
O suspeito, Jonatã de Jesus Batista, permaneceu preso. O caso foi registrado como feminicídio.
Crime aconteceu durante aniversário do filho
De acordo com a Polícia Civil, Jeane foi até a casa do ex-companheiro para participar da comemoração dos 15 anos do filho. Familiares também estavam no imóvel.
Durante a confraternização, os dois discutiram porque, segundo a investigação, Jonatã suspeitava que a ex-companheira estivesse se relacionando com outra pessoa.
O homem havia consumido bebidas alcoólicas e drogas antes do crime. Após a discussão, ele teria pegado uma faca e atacado Jeane.
Uma pessoa próxima à família relatou que os filhos do casal, de 15 e 8 anos, presenciaram o assassinato da mãe.
Vítima tinha medida protetiva contra o ex
Segundo a Polícia Civil, Jeane já havia registrado dois boletins de ocorrência contra Jonatã e tinha uma medida protetiva em vigor contra ele.
O suspeito também já havia sido preso em flagrante por agredir a ex-companheira, conforme informações policiais.
Uma testemunha ouvida pela EPTV afirmou que o homem apresentava comportamento agressivo quando consumia drogas e não aceitava o fim do relacionamento.
Suspeito foi contido por moradores
A Polícia Militar foi acionada por volta do meio-dia e encontrou Jonatã imobilizado por pessoas que estavam no local, no Loteamento Mantovani.
Segundo o boletim de ocorrência, havia uma aglomeração de pessoas e ameaças de linchamento. Os policiais retiraram o suspeito do imóvel e o encaminharam para atendimento médico antes de levá-lo à delegacia.
A faca que teria sido utilizada no crime foi apreendida na casa.
Além dos dois filhos que tinha com Jeane, Jonatã tem outra filha de um relacionamento anterior. O caso segue sob investigação como feminicídio.