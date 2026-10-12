Reprodução/Funerária Vida Prev Heloise da Silva Cruz foi atingida no abdômen por uma trave de futebol em evento municipal no Paraná

Uma menina de 3 anos morreu após ser atingida por uma trave de futebol durante uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, no domingo (11), em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. Heloise da Silva Cruz participava do evento no campo do Bonifácio, onde era realizada a celebração organizada pelo município.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a estrutura atingiu a região abdominal da criança. Heloise foi socorrida pelos pais e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e busca esclarecer se houve responsabilidade pela queda da trave. Testemunhas devem ser ouvidas durante a apuração.

Prefeitura de Imbaú lamenta morte de menina

Após a morte de Heloise, a Prefeitura de Imbaú publicou uma nota de pesar nas redes sociais e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da criança.

“​​Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências diante dessa perda irreparável. Que Deus conforte os corações de todos os que sofrem com sua partida, trazendo força, fé e serenidade para enfrentar este momento”, informou a administração municipal.





A Prefeitura de Imbaú também anunciou o adiamento da festa do Dia das Crianças que estava prevista para esta segunda-feira (12), em razão da morte da menina.

Em comunicado, a administração municipal afirmou que a decisão foi tomada em respeito ao luto da comunidade.

“Em respeito a este momento de luto e tristeza que atinge nossa comunidade, entendemos que este não é o momento adequado para a realização da festividade”, declarou a prefeitura.

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias da queda da estrutura. Até o momento, não foram divulgadas conclusões sobre as causas do acidente nem eventual responsabilização.