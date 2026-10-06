Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros Via Dutra

O movimento de romeiros na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) segue se intensificando. Os peregrinos caminham em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Somente em 2025, de acordo com a contagem do pedágio do distrito de Moreira Cesar, cerca de 40 mil pessoas passaram pela rodovia. Neste ano, a expectativa é ainda maior.

O aumento do número de peregrinos na rodovia coloca a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em alerta.

Para fugir do sol e do calor, muitos fiéis começam a caminhar durante o período noturno. Porém, a principal orientação, no momento, é a de que os romeiros evitem a caminhada durante a noite.

De acordo com a PRF, a baixa visibilidade aumenta o risco de atropelamentos e, em trechos mais isolados, a circulação pode deixar os romeiros mais vulneráveis.

Sendo assim, os policiais recomendam que os peregrinos planejem o percurso para encerrar a caminhada antes do anoitecer e definam previamente os locais de parada e descanso.

Além disso, para ajudar a reduzir os riscos, a PRF tem realizado a entrega de coletes refletivos. Ainda segundo a PRF, o acessório não acaba com os riscos e também não substitui a recomendação de interromper a caminhada durante a noite.

Para quem decidir fazer o deslocamento à noite, a PRF recomenda ainda o uso de outros elementos refletivos, roupas claras e redobrar a atenção durante a caminhada.

Projeto Romaria Segura

A Via Dutra conta com o Projeto Romaria Segura 2026. A iniciativa é realizada pela concessionária que administra o trecho, a CCR-Motiva, com apoio da PRF e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

De acordo com a CCR-Motiva, uma das principais novidades para 2026 será o aumento da estrutura de atendimento. Foram instaladas 29 tendas em pontos estratégicos, sendo 23 na Via Dutra e outras seis na Rota da Luz.

Na Dutra, os pontos estarão distribuídos entre Arujá e Aparecida, justamente no trecho que concentra grande parte dos peregrinos durante a época de romarias.

As tendas funcionarão 24 horas por dia entre 9 e 11 de outubro, período de maior movimento. Nos dias 07 e 08, o atendimento será das 6h à meia-noite. Já em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, os pontos funcionarão das 6h às 19h.

Além de orientação sobre segurança viária, os espaços terão equipes preparadas para prestar apoio aos peregrinos.

Neste ano, também foi criada uma área de perguntas e respostas, que reúne as dúvidas mais frequentes sobre o projeto, as ações programadas para este ano e orientações importantes para quem pretende realizar a caminhada até o Santuário Nacional.

A concessionária também disponibiliza materiais educativos para download, com recomendações específicas para pedestres, ciclistas e motoristas.

Operação Romeiro PM

No início de setembro, a Polícia Militar de São Paulo iniciou a Operação Romeiro 2026, com o objetivo de aumentar a segurança dos peregrinos que vão em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

Sendo assim, a PM já iniciou a operação e ampliou ainda mais a capacidade de atuação na região, que é marcada pelo turismo da fé.

A operação segue até o dia 29 de novembro, durando cerca de três meses. Porém, a maior concentração de fiéis na região começa ainda em setembro, com um maior número de pessoas na semana do dia 12 de outubro, data do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Com isso, os trabalhos dos policiais também se concentram em diversos pontos da Via Dutra, principal estrada que corta a região, além de em outras estradas e cidades que cortam o Vale do Paraíba.

A região, conhecida pelo circuito da fé, vai receber reforço de patrulhamento em todas as áreas do eixo que envolve as cidades de Guaratinguetá, Aparecida e Cachoeira Paulista.

A operação visa aumentar a segurança aos peregrinos. Ano passado, três pessoas morreram durante a romaria na região, incluindo um policial militar, que foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto.

Em outra tentativa de assalto, um jovem de 2019 também foi baleado e acabou morrendo. O crime aconteceu na altura da cidade de Canas, também no interior de São Paulo.

Além deles, um ciclista morreu após ser atropelado por uma carreta. Outros acidentes sem vítimas fatais também foram registrados.

Pontos de Apoio

A Dutra também conta com ao menos 137 pontos de apoio aos peregrinos que vão caminhar em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.

Os pontos de atendimento ficam localizados às margens da rodovia, na pista sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Eles oferecem alimentação, água, banheiros, atendimento médico e locais para descansar.

Os serviços de atendimento começaram no início deste mês de outubro, mas a maior parte dos pontos vai atuar durante a madrugada do dia 11 para o dia 12 de outubro.

Veja todos os pontos de apoio registrados aqui.



