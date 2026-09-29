Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros na Via Dutra

Os fiéis que vão até o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, podem ganhar um novo e exclusivo caminho até a Basílica de Nossa Senhora. O projeto está em fase de análise pela concessionária CCR-Motiva e pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

A ideia foi divulgada pela concessionária durante uma coletiva de imprensa sobre o Projeto Romaria Segura 2026.

A empresa informou que os trabalhos de segurança para os peregrinos que caminham até o Santuário Nacional de Aparecida seguem sendo intensificados. A operação tem foco na segurança dos fiéis que vão realizar a caminhada até a Basílica, com ações de conscientização e orientação.

A cidade fica às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sendo assim a CCR-Motiva, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a ANTT estão promovendo ações para mitigar as ocorrências na rodovia durante o período.

Mas, segundo a concessionária, nenhum trabalho pode garantir efetivamente a segurança dos romeiros. A única ação que poderia fazer isso seria a construção deste caminho exclusivo para os peregrinos.

Atualmente, a peregrinação conflita com o tráfego na Via Dutra. A ideia é um projeto para evitar a caminhada no acostamento e às margens da rodovia. Somente em 2025, de acordo com a contagem do pedágio do distrito de Moreira Cesar, cerca de 40 mil pessoas passaram pela rodovia.

Sendo assim, está sendo feito um estudo de viabilidade para criação de um caminho seguro fora da rodovia. Em conversa com o iG, o gerente de operações da CCR-Motiva, Rodolfo Borrel, explicou que é uma etapa preliminar, chamada de Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico e Ambiental (EVTEA).

É o EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico e Ambiental, ou seja, estão sendo estudadas as alternativas de cenários, extensões de caminho, se serão seguros, se será construído na pista Rio ou na pista São Paulo, ou em parte de cada trajeto, a depender das soluções de engenharia, a largura da plataforma. Então é um estudo de viabilidade ainda, e esse estudo está em andamento. " gerente de operações da CCR-Motiva, Rodolfo Borrel

Esta obra não está prevista em contrato de concessão, porém, há mecanismos no documento que permitem essa obra. Caso aprovada, ela deve custar centenas de milhões de reais, mas ainda não há um valor estipulado.

Porém, há fatores de equilíbrio econômico que podem garantir a viabilidade desse projeto, conforme explicou o especialista.

O contrato de concessão prevê eventuais mecanismos para fazer a incorporação de uma obra que não era prevista no contrato. Esse mecanismo de reequilíbrio pode ser tarifa, pode ser prazo, pode ser recursos vinculados à concessão. Existem diferentes mecanismos dentro das regras de concessão de rodovias federais. A ANTT tem esse portfólio de soluções à disposição e ela vai avaliar qual é a melhor forma de acionar para fazer esse reequilíbrio." gerente de operações da CCR-Motiva, Rodolfo Borrel

Ainda de acordo com o Gerente de Operações, a ANTT gostou dessa proposta e realizou duas audiências públicas para a apreciação da pauta pela sociedade. As sessões foram realizadas em julho e agosto deste ano. Agora a discussão é para entender possíveis cenários para este projeto.

O importante é que a ANTT também viu muito valor nessa proposta de estudar a viabilidade desse caminho. As contribuições das audiências públicas estão sendo tabuladas pela própria ANTT para serem submetidas à concessionária, e a concessionária vai analisar quais são viáveis ou não de serem incorporadas. Disso tudo vão sair cenários possíveis para essa obra." gerente de operações da CCR-Motiva, Rodolfo Borrel

Caso o projeto seja aprovado, a expectativa é de que ele fique pronto em 2031. A CCR-Motiva reforçou que apenas este caminho fora da Via Dutra pode garantir totalmente a segurança dos fiéis que caminham às margens da rodovia.

Projeto Romaria Segura

A Via Dutra vai contar com o Projeto Romaria Segura 2026. A iniciativa é realizada pela concessionária que administra o trecho, a CCR-Motiva, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

De acordo com a CCR-Motiva, uma das principais novidades para 2026 será o aumento da estrutura de atendimento. Serão instaladas 29 tendas em pontos estratégicos, sendo 23 na Via Dutra e outras seis na Rota da Luz.

Na Dutra, os pontos estarão distribuídos entre Arujá e Aparecida, justamente no trecho que concentra grande parte dos peregrinos durante a época de romarias.

As tendas funcionarão 24 horas por dia entre 9 e 11 de outubro, período de maior movimento. Nos dias 07 e 08, o atendimento será das 6h à meia-noite. Já em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, os pontos funcionarão das 6h às 19h.

Além de orientação sobre segurança viária, os espaços terão equipes preparadas para prestar apoio aos peregrinos.

Neste ano, também foi criada uma área de perguntas e respostas, que reúne as dúvidas mais frequentes sobre o projeto, as ações programadas para este ano e orientações importantes para quem pretende realizar a caminhada até o Santuário Nacional.

A concessionária também disponibiliza materiais educativos para download, com recomendações específicas para pedestres, ciclistas e motoristas.

Divulgação: CCR Moovida Ponto de Apoio ao Romeiro na Via Dutra





Operação Romeiro PM

No início de setembro, a Polícia Militar de São Paulo iniciou a Operação Romeiro 2026, com o objetivo de aumentar a segurança dos peregrinos que vão em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.

Sendo assim, a PM já iniciou a operação e ampliou ainda mais a capacidade de atuação na região, que é marcada pelo turismo da fé.

A operação segue até o dia 29 de novembro, durando cerca de três meses. Porém, a maior concentração de fiéis na região começa ainda em setembro, com um maior número de pessoas na semana do dia 12 de outubro, data do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.

Com isso, os trabalhos dos policiais também se concentram em diversos pontos da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), principal estrada que corta a região, além de em outras estradas e cidades que cortam o Vale do Paraíba.

A região, conhecida pelo circuito da fé, vai receber reforço de patrulhamento em todas as áreas do eixo que envolve as cidades de Guaratinguetá, Aparecida e Cachoeira Paulista.

A operação visa aumentar a segurança aos peregrinos. Ano passado, três pessoas morreram durante a romaria na região, incluindo um policial militar, que foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto.

Em outra tentativa de assalto, um jovem de 2019 também foi baleado e acabou morrendo. O crime aconteceu na altura da cidade de Canas, também no interior de São Paulo.

Além deles, um ciclista morreu após ser atropelado por uma carreta. Outros acidentes sem vítimas fatais também foram registrados.

Pontos de Apoio

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) vai contar com ao menos 137 pontos de apoio aos peregrinos que vão caminhar em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Os pontos de atendimento ficam localizados às margens da rodovia, na pista sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Eles oferecem alimentação, água, banheiros, atendimento médico e locais para descansar.

Os serviços de atendimento começam a partir de outubro, ainda mais próximo do feriado, com a maior parte dos pontos atuando durante a madrugada do dia 11 para o dia 12 de outubro.

Veja todos os pontos de apoio registrados aqui.

Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros Via Dutra







