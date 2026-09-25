Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros Via Dutra

No início de setembro, a Polícia Militar de São Paulo iniciou a Operação Romeiro 2026, com o objetivo de aumentar a segurança dos peregrinos que vão em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba.

De acordo com o Santuário Nacional, no passado, mais de 10 milhões de peregrinos do Brasil e do mundo visitaram a região.

Sendo assim, a PM já iniciou a operação e ampliou ainda mais a capacidade de atuação na região, que é marcada pelo turismo da fé.

Além de Aparecida, muitos fiéis também aproveitam a data para visitar o Santuário do Frei Galvão, em Guaratinguetá, e a Canção Nova, em Cachoeira Paulista, também no interior de São Paulo.

Com isso, os trabalhos dos policiais também se concentram em diversos pontos da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), principal estrada que corta a região, além de em outras estradas e cidades que cortam o Vale do Paraíba.

A operação segue até o dia 29 de novembro, durando cerca de três meses. Porém, a maior concentração de fiéis na região começa ainda em setembro, com um maior número de pessoas na semana do dia 12 de outubro, data do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida.

A expectativa é de hotéis cheios e um fluxo elevado de pessoas, o que aumenta a população flutuante da região. Neste ano, a estimativa é de aproximadamente 5 milhões de visitantes.

Em conversa com o iG, o Coronel Comandante Mendes Ribeiro, da Polícia Militar do Vale do Paraíba, explicou que a região do circuito da fé vai receber reforço de patrulhamento em todas as áreas do eixo que envolve as cidades de Guaratinguetá, Aparecida e Cachoeira Paulista.

Nós temos o policiamento de forma integrada. A gente emprega praticamente todas as modalidades, como a Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas), o policiamento de rádio patrulha, que a gente chama de 01, o rádio patrulhamento aéreo por meio do Águia, também o olho de águia, que é o uso dos drones, o policiamento a pé. Além disso, o Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) vai com o canil, vai com a cavalaria e vai também com seu operacional."

Ainda de acordo com o coronel, as equipes do Vale do Paraíba receberam o reforço da capital, com batalhões de choqu e vindo todo final de semana para a região, além do apoio da Polícia Ambiental, da Polícia Rodoviária Estadual e Federal, que atuam nas rodovias que levam até Aparecida.

A operação visa aumentar a segurança aos peregrinos. Ano passado, três pessoas morreram durante a romaria na região, incluindo um policial militar, que foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na Via Dutra.

Reprodução/redes sociais PM romeiro é morto a tiros por ladrão na Via Dutra





Em outra tentativa de assalto, um jovem de 2019 também foi baleado e acabou morrendo. O crime aconteceu na altura da cidade de Canas, também no interior de São Paulo.

Além deles, um ciclista morreu após ser atropelado por uma carreta. Outros acidentes sem vítimas fatais também foram registrados.

Pontos de apoio

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) vai contar com ao menos 1 37 pontos de apoio aos peregrinos que vão caminhar em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Os pontos de atendimento ficam localizados às margens da rodovia, na pista sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Eles oferecem alimentação, água, banheiros, atendimento médico e locais para descansar.

Os serviços de atendimento começam a partir de outubro, ainda mais próximo do feriado, com a maior parte dos pontos atuando durante a madrugada do dia 11 para o dia 12 de outubro.

Veja todos os pontos de apoio registrados aqui.

Projeto Romaria Segura

A Via Dutra vai contar também com o Projeto Romaria Segura 2026. A iniciativa é realizada pela concessionária que administra o trecho, a CCR-Motiva, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

De acordo com a CCR-Motiva, uma das principais novidades para 2026 será o aumento da estrutura de atendimento. Serão instaladas 29 tendas em pontos estratégicos, sendo 23 na Via Dutra e outras seis na Rota da Luz.

Na Dutra, os pontos estarão distribuídos entre Arujá e Aparecida, justamente no trecho que concentra grande parte dos peregrinos durante a época de romarias.

As tendas funcionarão 24 horas por dia entre 9 e 11 de outubro, período de maior movimento. Nos dias 07 e 08, o atendimento será das 6h à meia-noite. Já em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, os pontos funcionarão das 6h às 19h.

Além de orientação sobre segurança viária, os espaços terão equipes preparadas para prestar apoio aos peregrinos.

Neste ano, também foi criada uma área de perguntas e respostas, que reúne as dúvidas mais frequentes sobre o projeto, as ações programadas para este ano e orientações importantes para quem pretende realizar a caminhada até o Santuário Nacional.

A concessionária também disponibiliza materiais educativos para download, com recomendações específicas para pedestres, ciclistas e motoristas.

Divulgação Nesta época do ano, se intensifica o número de romeiros que passam pela Via Dutra







