Reprodução/redes sociais PM romeiro é morto a tiros por ladrão na Via Dutra

Um policial militar foi morto a tiros enquanto participava de uma romaria até Aparecida, na madrugada deste sábado (11), na Via Dutra, em Lorena (SP). A ocorrência foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Portal iG.

O soldado morto foi identificado como Luiz Guilherme Crispim de Oliveira. Segundo a PM, ele era natural de Cruzeiro (SP). O iG apurou que ele fazia uma caminhada com a família e amigos para pagar uma promessa pela gravidez da esposa.

A tragédia ocorre em meio à peregrinação de milhares de fiéis ao Santuário Nacional de Aparecida , devido ao feriado de 12 de outubro.

O que aconteceu

Crispim caminhava com dois primos rumo ao Santuário Nacional, quando foi rendido por um criminoso, por volta de 1h42. Segundo a PRF, o grupo foi abordado por um homem com roupas pretas, que atirou ao perceber a faixa refletiva do colete da PM.

Antes do ataque, a PRF realizava uma operação de alcoolemia no km 57 da rodovia, quando um romeiro relatou uma tentativa de roubo nas proximidades da fábrica Biemme e de um posto de combustíveis. A equipe foi até o local indicado, mas não encontrou suspeitos.

Cerca de 15 a 20 minutos depois, surgiu a notícia de que um romeiro havia sido baleado e, sem seguida, foi confirmado que se tratava do policial militar.



Ainda segundo a PRF, o criminoso levou a mochila do PM, o celular e cerca de R$ 800 em dinheiro. A pistola Glock .40 e o colete de Crispim foram recolhidos e entregues à corporação.

O soldado chegou a ser socorrido em estado gravíssimo ao Hospital de Lorena, mas teve o óbito confirmado às 2h42.

Os outros dois romeiros que acompanhavam Crispim também foram atingidos, um no pé e o outro de raspão nas costas. Ambos estão estáveis e sem risco de morte.

Polícia Civil lamenta morte de PM e diz que vai investigar o caso

Em nota enviada ao iG, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) disse que lamenta a tragédia que vitimou o soldado Crispim e que o caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio.

"A Polícia Civil realiza diligências para identificar e localizar os autores do crime, a fim de esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido", diz a nota (veja a íntegra mais abaixo).







O i G também a CCR-Motiva, que gerencia a rodovia, sobre a segurança na área. A empresa respondeu apenas que a reportagem deveria procurar a polícia, por se tratar de um latrocínio, e não forneceu outras informações.

Nota da SSP-SP

A SSP lamenta a morte de um policial militar, de 30 anos, vítima de um latrocínio ocorrido na madrugada deste sábado (11), na Rodovia Presidente Dutra, em Lorena, no interior de São Paulo.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma ação de fiscalização quando foram acionadas por um romeiro que relatou que seus pais haviam sido assaltados. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que os suspeitos haviam fugido. Momentos depois, as autoridades foram informadas de que um policial militar e outros dois romeiros haviam sido atingidos por disparos de arma de fogo. Todos foram socorridos a um hospital da região, mas, infelizmente, o policial não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil realiza diligências para identificar e localizar os autores do crime, a fim de esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.

