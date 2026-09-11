Santuário Nacional de Aparecida Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, finalizou as obras do projeto Jornada Bíblica. O evento de entrega vai ser realizado neste sábado (12).

As obras foram realizadas na Fachada Oeste e é o capítulo final do projeto da Jornada Bíblica. Sendo assim, o Santuário vai realizar um evento de entrega, que conta com arte e música.

De acordo com o Santuário Nacional, com o tema “Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre”, a celebração é uma grande produção musical que percorre o passado, presente e futuro.

A atração tem como objetivo provocar uma reflexão aos fiéis que vão estar presentes e conta com personagens bíblicos, imagens grandiosas, momentos de oração e contemplação da palavra.

A Fachada Oeste ainda vai receber a bênção e uma homenagem especial àqueles que contribuíram na construção dessa história.

O evento vai ser transmitido ao vivo pela TV Aparecida a partir das 19h. A transmissão acontece também no YouTube e em conteúdos únicos produzidos para as redes sociais.

O Santuário Nacional de Aparecida é o maior templo católico do Brasil, conhecido por ser o maior santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país.

A inauguração acontece com a aproximação do dia 12 de outubro, feriado nacional do Dia da Padroeira.

Pontos de apoio aos romeiros

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) vai contar com ao menos 137 pontos de apoio aos peregrinos que vão caminhar em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Veja todos os pontos de apoio registrados.

Os pontos de atendimento ficam localizados às margens da rodovia, na pista sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Eles oferecem alimentação, água, banheiros, atendimento médico e locais para descansar.

Em setembro, devido à aproximação da data, o movimento dos peregrinos às margens da Via Dutra se intensifica. Porém, os serviços de atendimento começam a partir de outubro, ainda mais próximo do feriado, com a maior parte dos pontos atuando durante a madrugada do dia 11 para o dia 12 de outubro.



