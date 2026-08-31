Rovena Rosa/Agência Brasil Romaria a Aparecida: PRF reforça segurança na Dutra

A caminhada até o Santuário Nacional de Aparecida vai ganhar um reforço na estrutura de segurança em 2026. A concessionária RioSP, empresa da Motiva, prepara uma nova edição do Projeto Romaria Segura, iniciativa voltada aos milhares de peregrinos que percorrem a Via Dutra e a Rota da Luz durante o período de romarias.

A operação contará com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e de dioceses da região. Mais de 400 pessoas devem participar diretamente das ações.

A concessionária já iniciou reuniões com representantes de dioceses de Guarulhos, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Taubaté e Lorena, além da Arquidiocese de Aparecida. Grupos de romeiros, voluntários, organizadores de pontos de apoio e sindicatos do setor de transportes também participam da preparação.

29 pontos de orientação

Uma das principais novidades para 2026 será o aumento da estrutura de atendimento. Serão instaladas 29 tendas em pontos estratégicos, sendo 23 na Via Dutra e outras seis na Rota da Luz.

Na Dutra, os pontos estarão distribuídos entre Arujá e Aparecida, justamente no trecho que concentra grande parte dos peregrinos durante a época de romarias.

As tendas funcionarão 24 horas por dia entre 09 e 11 de outubro, período de maior movimento. Nos dias 07 e 08, o atendimento será das 6h à meia-noite. Já em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, os pontos funcionarão das 6h às 19h.

Comunicação RioSP/Divulgação Mais de 36 mil romeiros recebem apoio na Via Dutra 2025

Além de orientação sobre segurança viária, os espaços terão equipes preparadas para prestar apoio aos peregrinos.

Mais coletes e materiais de proteção

Quem estiver fazendo o percurso a pé poderá receber equipamentos para aumentar a visibilidade durante a caminhada, principalmente em trechos próximos ao fluxo de veículos.

A RioSP prevê a distribuição de 30 mil coletes e 120 mil fitas refletivas, além de 3 mil lanternas para ciclistas e 90 mil copos de água.

Segundo a concessionária, a quantidade de acessórios de proteção aumentou 20% em relação à edição anterior. Os pontos de atendimento também terão totens para recarga de celulares.

Ao longo da rodovia, cerca de 450 placas e faixas de advertência estão sendo instaladas. A campanha também terá materiais em praças de pedágio, restaurantes, postos de combustíveis e nos Pontos de Parada e Descanso (PPD) de Pindamonhangaba e Itatiaia.

Campanha teve resultado positivo em 2025

O projeto chega ao segundo ano depois de uma primeira edição considerada positiva pela concessionária.

Reprodução Milhões de fiéis passam pela rodovia todos os anos

Em 2025, durante o período de pico das romarias, entre 6 e 12 de outubro, não houve registro de mortes na Via Dutra no trecho relacionado à operação.

Para este ano, a proposta é ampliar a presença das equipes e reforçar principalmente a prevenção, já que a circulação de pedestres nas proximidades de uma rodovia de grande movimento exige atenção redobrada tanto dos romeiros quanto dos motoristas.

Rota da Luz completa 10 anos

A operação também vai atender quem escolher a Rota da Luz, caminho alternativo que liga Mogi das Cruzes a Aparecida por estradas secundárias e rurais.

Em 2026, o trajeto completa 10 anos de criação e terá seis pontos de apoio. Neles, os peregrinos poderão encontrar água, frutas, massagem, ambulância e equipes de segurança.

Por passar por estradas rurais e trechos cercados por vegetação, a recomendação é evitar o percurso durante a noite. A alternativa pode oferecer condições mais favoráveis para a caminhada do que a permanência às margens da rodovia, além de permitir que os peregrinos aproveitem a paisagem ao longo do caminho.

Mesmo assim, planejamento é fundamental. A orientação é caminhar em grupo, definir previamente os locais de parada e descanso e utilizar somente espaços apropriados para pernoite.

Como evitar acidentes durante a caminhada

Na Via Dutra, quem estiver a pé deve caminhar no sentido contrário ao fluxo dos veículos. Já os ciclistas devem seguir no mesmo sentido do trânsito.

Também é importante usar roupas claras e elementos refletivos, utilizar passarelas sempre que houver, manter a hidratação e se proteger do sol.

A recomendação é não caminhar à noite ou durante períodos de chuva. Em caso de temporal, o peregrino deve procurar um local seguro e aguardar a melhora das condições.

Outro cuidado importante é respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes da concessionária e da PRF.

Motoristas também precisam redobrar a atenção

A segurança durante a romaria não depende apenas de quem está caminhando. Com a presença de milhares de peregrinos próximos à rodovia, os motoristas também precisam adaptar a condução.

A recomendação é reduzir a velocidade, manter atenção redobrada e ter cuidado principalmente nas ultrapassagens e nos acessos a cidades, postos de combustíveis e outros pontos de parada.

O acostamento deve ser utilizado somente em situações de emergência. Parar no local para descansar ou prestar apoio a peregrinos pode aumentar o risco de atropelamentos e colisões.

Com a ampliação do Projeto Romaria Segura, a expectativa é tornar o período de maior movimento até Aparecida mais organizado e seguro, conciliando a tradição das peregrinações com os cuidados necessários para quem divide a estrada com veículos.