Romaria a Aparecida: PRF reforça segurança na Dutra
Rovena Rosa/Agência Brasil
Romaria a Aparecida: PRF reforça segurança na Dutra

A caminhada até o Santuário Nacional de Aparecida vai ganhar um reforço na estrutura de segurança  em 2026. A concessionária RioSP, empresa da Motiva, prepara uma nova edição do Projeto Romaria Segura, iniciativa voltada aos milhares de peregrinos que percorrem a Via Dutra  e a Rota da Luz durante o período de romarias.

A operação contará com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e de dioceses da região. Mais de 400 pessoas devem participar diretamente das ações.

A concessionária já iniciou reuniões com representantes de dioceses de Guarulhos, Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Taubaté e Lorena, além da Arquidiocese de Aparecida. Grupos de romeiros, voluntários, organizadores de pontos de apoio e sindicatos do setor de transportes também participam da preparação.

29 pontos de orientação

Uma das principais novidades para 2026 será o aumento da estrutura de atendimento. Serão instaladas 29 tendas em pontos estratégicos, sendo 23 na Via Dutra e outras seis na Rota da Luz.

Na Dutra, os pontos estarão distribuídos entre Arujá e Aparecida, justamente no trecho que concentra grande parte dos peregrinos durante a época de romarias.

As tendas funcionarão 24 horas por dia entre 09 e 11 de outubro, período de maior movimento. Nos dias 07 e 08, o atendimento será das 6h à meia-noite. Já em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, os pontos funcionarão das 6h às 19h.

Mais de 36 mil romeiros recebem apoio na Via Dutra 2025
Comunicação RioSP/Divulgação
Mais de 36 mil romeiros recebem apoio na Via Dutra 2025

Além de orientação sobre segurança viária, os espaços terão equipes preparadas para prestar apoio aos peregrinos.

Mais coletes e materiais de proteção

Quem estiver fazendo o percurso a pé poderá receber equipamentos para aumentar a visibilidade durante a caminhada, principalmente em trechos próximos ao fluxo de veículos.

A RioSP prevê a distribuição de 30 mil coletes e 120 mil fitas refletivas, além de 3 mil lanternas para ciclistas e 90 mil copos de água.

Segundo a concessionária, a quantidade de acessórios de proteção aumentou 20% em relação à edição anterior. Os pontos de atendimento também terão totens para recarga de celulares.

Ao longo da rodovia, cerca de 450 placas e faixas de advertência estão sendo instaladas. A campanha também terá materiais em praças de pedágio, restaurantes, postos de combustíveis e nos Pontos de Parada e Descanso (PPD) de Pindamonhangaba e Itatiaia.

Campanha teve resultado positivo em 2025

O projeto chega ao segundo ano depois de uma primeira edição considerada positiva pela concessionária.

Milhões de fiéis passam pela rodovia todos os anos
Reprodução
Milhões de fiéis passam pela rodovia todos os anos

Em 2025, durante o período de pico das romarias, entre 6 e 12 de outubro, não houve registro de mortes na Via Dutra no trecho relacionado à operação.

Para este ano, a proposta é ampliar a presença das equipes e reforçar principalmente a prevenção, já que a circulação de pedestres nas proximidades de uma rodovia de grande movimento exige atenção redobrada tanto dos romeiros quanto dos motoristas.

Rota da Luz completa 10 anos

A operação também vai atender quem escolher a Rota da Luz, caminho alternativo que liga Mogi das Cruzes a Aparecida por estradas secundárias e rurais.

Em 2026, o trajeto completa 10 anos de criação e terá seis pontos de apoio. Neles, os peregrinos poderão encontrar água, frutas, massagem, ambulância e equipes de segurança.

Por passar por estradas rurais e trechos cercados por vegetação, a recomendação é evitar o percurso durante a noite. A alternativa pode oferecer condições mais favoráveis para a caminhada do que a permanência às margens da rodovia, além de permitir que os peregrinos aproveitem a paisagem ao longo do caminho.

Mesmo assim, planejamento é fundamental. A orientação é caminhar em grupo, definir previamente os locais de parada e descanso e utilizar somente espaços apropriados para pernoite.

Como evitar acidentes durante a caminhada

Na Via Dutra, quem estiver a pé deve caminhar no sentido contrário ao fluxo dos veículos. Já os ciclistas devem seguir no mesmo sentido do trânsito.

Também é importante usar roupas claras e elementos refletivos, utilizar passarelas sempre que houver, manter a hidratação e se proteger do sol.

A recomendação é não caminhar à noite ou durante períodos de chuva. Em caso de temporal, o peregrino deve procurar um local seguro e aguardar a melhora das condições.

Outro cuidado importante é respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes da concessionária e da PRF.

Motoristas também precisam redobrar a atenção

A segurança durante a romaria não depende apenas de quem está caminhando. Com a presença de milhares de peregrinos próximos à rodovia, os motoristas também precisam adaptar a condução.

A recomendação é reduzir a velocidade, manter atenção redobrada e ter cuidado principalmente nas ultrapassagens e nos acessos a cidades, postos de combustíveis e outros pontos de parada.

O acostamento deve ser utilizado somente em situações de emergência. Parar no local para descansar ou prestar apoio a peregrinos pode aumentar o risco de atropelamentos e colisões.

Com a ampliação do Projeto Romaria Segura, a expectativa é tornar o período de maior movimento até Aparecida mais organizado e seguro, conciliando a tradição das peregrinações com os cuidados necessários para quem divide a estrada com veículos.

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