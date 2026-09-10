Rovena Rosa/Agência Brasil Romaria a Aparecida: PRF reforça segurança na Dutra em outubro

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) vai contar com ao menos 137 pontos de apoio aos peregrinos que vão caminhar em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Os pontos de atendimento ficam localizados às margens da rodovia, na pista sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Eles oferecem alimentação, água, banheiros, atendimento médico e locais para descansar.

O Santuário Nacional de Aparecida é o maior templo católico do Brasil, conhecido por ser o maior santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país.

No dia 12 de outubro, é celebrado o Dia da Padroeira, sendo assim, milhares de fiéis realizam uma romaria até Aparecida. A data é feriado nacional.

Em setembro, devido à aproximação da data, o movimento dos peregrinos às margens da Via Dutra se intensifica. Porém, os serviços de atendimento começam a partir de outubro, ainda mais próximo do feriado, com a maior parte dos pontos atuando durante a madrugada do dia 11 para o dia 12 de outubro.

Veja todos os pontos de apoio registrados:

Guarulhos (SP)



Mãezinha do Céu - quilômetro 216, pista sentido SP

Cantinho do Bem - quilômetro 210, pista sentido SP

Família Silva - quilômetro 208, pista sentido RJ

Irmãos da Fé - quilômetro 207, pista sentido SP

Arujá (SP)



Centro Industrial Arujá - quilômetro 203, pista sentido SP

Ballance - quilômetro 201, pista sentido RJ

Lions - quilômetro 201, pista sentido RJ

Família Oliveira & Amigos - quilômetro 201, pista sentido SP

Amor em Ação Arujá - quilômetro 199, pista sentido RJ

Juntos na Superação - quilômetro 199, pista sentido SP

Nossa Senhora Aparecida - quilômetro 199, pista sentido SP

Santa Isabel (SP)



Somos da Imaculada - quilômetro 196, pista sentido RJ

Comitiva de Aparecida - quilômetro 194, pista sentido RJ

Anjos dos Romeiros -quilômetro 190, pista sentido SP

Nascimento da Fé - quilômetro 190, pista sentido RJ

Rancho da Pamonha - quilômetro 189, pista sentido RJ

Acolher Bem é Evangelizar - quilômetro 187, pista sentido RJ

Maria: Advogada Nossa - quilômetro 184, pista sentido RJ

Guararema (SP)



Lions Guararema - quilômetro 179, pista sentido RJ

Com Sagradas Mãos - quilômetro 179, pista sentido SP

Peregrinos de Aparecida 1 - quilômetro 177, pista sentido SP

Romaria Mãos Que Servem - quilômetro 174, pista sentido

Romaria Fé na Estrada - quilômetro 174, pista sentido RJ

Jacareí (SP)



Mãos de Maria - quilômetro 169, pista sentido RJ

Anjos e Acolhidos - quilômetro 165, pista sentido SP

Movidos Pela Fé 1 - quilômetro 160, pista sentido SP

Romaria Com Fé Chegaremos - quilômetro 160, pista sentido RJ

Ponto de Apoio aos Peregrinos de Aparecida - quilômetro 159, pista sentido RJ

São José dos Campos (SP)



Amigos de São José - quilômetro 154, pista sentido RJ

Amigos do Portuga - quilômetro 152, pista sentido RJ -

Centro de Apoio Bem Te Vi - quilômetro 150, pista sentido RJ

Saúde e Fé Univ. Anhembi Morumbi - quilômetro 150, pista sentido SP

Lions Clube Internacional - quilômetro 149, pista sentido RJ

Somos Todos Irmãos -quilômetro 148, pista sentido RJ

Grupo de Escoteiros Cassiano Ricardo - quilômetro 148, pista sentido SP

Amigos - Em Agradecimento à Vida - quilômetro 145, pista sentido RJ

São Peregrino - quilômetro 144, pista sentido SP

Tenda de Apoio aos Romeiros Jardim Diamante - quilômetro 144, pista sentido RJ

Comitiva de Aparecida - quilômetro 142, pista sentido RJ

Do Mundo - quilômetro 142, pista sentido RJ

Grupo de Apoio aos Peregrinos - quilômetro 140, pista sentido RJ

Com Sagradas Mãos - quilômetro 140, pista sentido RJ

Caminho dos Irmãos de Fé - quilômetro 140, pista sentido RJ

Mãos que servem - quilômetro 138, pista sentido RJ

Romaria Fé na Estrada - quilômetro 138, pista sentido RJ

S.O.S Risos - quilômetro 137, pista sentido RJ

Eugênio de Melo - quilômetro 136, pista sentido RJ

Maria Passa na Frente - quilômetro 136 pista sentido SP

Unidos por Nossa Senhora - quilômetro 135, pista sentido RJ

Caçapava (SP)



Anjos e Acolhidos 2 - quilômetro 134, pista sentido RJ

Perseverantes na Fé - quilômetro 133, pista sentido SP

Filhos de Maria - quilômetro 133, pista sentido SP

Silvia e Família - quilômetro 132, pista sentido RJ

Amigos do Inocop - quilômetro 130, pista sentido RJ

Ponto de Apoio aos Romeiros - quilômetro 129, pista sentido RJ

Pássaro Marrom - quilômetro 129, pista sentido SP

Amigos da Fé 3 - quilômetro 128, pista sentido RJ

Prova de Amor - quilômetro 126, pista sentido SP

Amigos da Fé (ao lado PRF) - quilômetro 126, pista sentido RJ

Família Romeiros - quilômetro 125, pista sentido RJ

Amigos da Val - quilômetro 125, pista sentido RJ

Dos Amigos - quilômetro 122, pista sentido RJ

Amigos Pela Fé - quilômetro 118, pista sentido RJ

Taubaté (SP)



IBG (Igreja Batista) - quilômetro 117, pista sentido SP

Estação do Peregrino - quilômetro 117, pista sentido RJ

Com Sagradas Mãos - quilômetro 115, pista sentido RJ

Romaria Com Fé Chegaremos - quilômetro 115, pista sentido RJ

Sucesso e Alegria - quilômetro 115, pista sentido RJ

Filhos de Maria - quilômetro 114, pista sentido SP

União das Pensionistas PMESP - quilômetro 113, pista sentido SP

Unidos Pela Fé - quilômetro 113, pista sentido RJ

Polenta Solidária - quilômetro 113, pista sentido RJ

Estação Decolores - quilômetro 111, pista sentido RJ

Unidos Pelo Amor e Pela Fé - quilômetro 110 , pista sentido RJ

Terço dos Homens - quilômetro 108, pista sentido RJ

Mãos que Servem - quilômetro 108, pista sentido RJ

Romaria Fé na Estrada - quilômetro 108, pista sentido RJ

Abutres Moto Clube - quilômetro 108, pista sentido RJ

Nossa Senhora de Nazaré - quilômetro 107, pista sentido RJ

Anjo Pietra - quilômetro 107, pista sentido RJ

Madre Tereza de Calcutá - quilômetro 107, pista sentido RJ

Fé e Saúde - quilômetro 107, pista sentido RJ

Ao Pai e por Maria - quilômetro 107, pista sentido RJ

Sentinelas de Nossa Senhora Aparecida - quilômetro 107, pista sentido RJ

Vó Jandira - quilômetro 107, pista sentido SP

Pindamonhangaba (SP)



Estação São Miguel - quilômetro 104, pista sentido RJ

Esperança - quilômetro 102, pista sentido RJ

Villar e Amigos - quilômetro 101, pista sentido RJ

Amigos da Fé Interlagos - quilômetro 101, pista sentido RJ

Manto Azul - quilômetro 101, pista sentido RJ

Colo de Mãe - quilômetro 101, pista sentido RJ

Comitiva de Aparecida - quilômetro 101, pista sentido RJ

Gueri Gueri, Enrolados nas Trilhas - quilômetro 100, pista sentido SP

Amigos da Fé SP - quilômetro 99, pista sentido SP

Imaculação Coração de Maria - quilômetro 98, pista sentido SP

Amigos em Oração - quilômetro 97, pista sentido SP

Maria Passa à Frente - quilômetro 96, pista sentido SP

Coração Valente - quilômetro 96, pista sentido SP

Nossa Senhora Rainha do Brasil - quilômetro 96, pista sentido SP

Filhos de Aparecida - quilômetro 94, pista sentido SP

Aldeia Estelar - quilômetro 93, pista sentido SP

Café Romeiro - quilômetro 92, pista sentido SP

Tenda do Acolhimento - quilômetro 92, pista sentido SP

Igreja da Cidade - quilômetro 92, pista sentido SP

Amigos da Fé 3 - quilômetro 88, pista sentido SP

Peregrinos de Aparecida 2 - quilômetro 87, pista sentido SP

Mãe Peregrina - quilômetro 87, pista sentido SP

Aliança pelos Romeiros - quilômetro 85, pista sentido SP

Amigos da Fé 3 - quilômetro 85, pista sentido SP

Roseira (SP)



Arco-Íris - quilômetro 82, pista sentido RJ

Unifatea - quilômetro 82, pista sentido RJ

Luz no Caminho - quilômetro 82, pista sentido SP

Caminho dos Milagres - quilômetro 81, pista sentido SP

Unidos Pela Fé - quilômetro 81, pista sentido SP

Igreja Nova Vida - quilômetro 80, pista sentido SP

Pássaro Marrom - quilômetro 79, pista sentido SP

Tenda de Apoio Mãe Aparecida - quilômetro 79, pista sentido SP

Amigos na Vida e Unidos Pela Fé - quilômetro 79 , pista sentido SP

União - quilômetro 79, pista sentido SP

Polenta Solidária - quilômetro 79, pista sentido SP

Aparecida (SP)



Bom Fran - quilômetro 75, pista sentido SP

Refúgio da Imaculada - quilômetro 75, pista sentido SP

Voluntários Pela Fé - quilômetro 75, pista sentido SP

Ektor - quilômetro 75, pista sentido SP

Mãos que Servem - quilômetro 75, pista sentido SP

Romaria Fé na Estrada - quilômetro 75, pista sentido SP

Família Ferreira-Madinha - quilômetro 74, pista sentido SP

Comitiva de Aparecida - quilômetro 74, pista sentido SP

Coração de Mãe Sempre Cabe Mais Um - quilômetro 72, pista sentido SP

Amigos na Fé - BR-488 (divisa com a Dutra), pista sentido SP

Casa da Mãe - BR-488 (divisa com a Dutra), pista sentido SP

Tenda Amigos dos Irmãos Peregrinos - BR-488 (divisa com a Dutra), pista sentido SP

Guaratinguetá (SP)



Rosa Azul - quilômetro 59, pista sentido SP

Canas (SP)



Lion Canas - quilômetro 47, pista sentido RJ

Cachoeira Paulista (SP)



Pousada São João Batista - quilômetro 38, pista sentido SP

Queluz



Unidos pela Fé - quilômetro 9, pista sentido SP

Engenheiro Passos (RJ)



Parada da Relíquia - quilômetro 336, pista sentido SP

Itinerante



Anjos da Estrada - Apoio Móvel, pista sentido RJ

A Via Dutra vai contar também com apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da concessionária que administra o trecho, a CCR-Motiva.

29 pontos de orientação

De acordo com a CCR-Motiva, uma das principais novidades para 2026 será o aumento da estrutura de atendimento. Serão instaladas 29 tendas em pontos estratégicos, sendo 23 na Via Dutra e outras seis na Rota da Luz.

Na Dutra, os pontos estarão distribuídos entre Arujá e Aparecida, justamente no trecho que concentra grande parte dos peregrinos durante a época de romarias.

As tendas funcionarão 24 horas por dia entre 9 e 11 de outubro, período de maior movimento. Nos dias 07 e 08, o atendimento será das 6h à meia-noite. Já em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, os pontos funcionarão das 6h às 19h.

Além de orientação sobre segurança viária, os espaços terão equipes preparadas para prestar apoio aos peregrinos.

Reprodução/Youtube/Santuário Nacional de Aparecida Santuário Nacional de Aparecida nesta sexta-feira (3)







