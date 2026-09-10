A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) vai contar com ao menos 137 pontos de apoio aos peregrinos que vão caminhar em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.
Os pontos de atendimento ficam localizados às margens da rodovia, na pista sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Eles oferecem alimentação, água, banheiros, atendimento médico e locais para descansar.
O Santuário Nacional de Aparecida é o maior templo católico do Brasil, conhecido por ser o maior santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país.
No dia 12 de outubro, é celebrado o Dia da Padroeira, sendo assim, milhares de fiéis realizam uma romaria até Aparecida. A data é feriado nacional.
Em setembro, devido à aproximação da data, o movimento dos peregrinos às margens da Via Dutra se intensifica. Porém, os serviços de atendimento começam a partir de outubro, ainda mais próximo do feriado, com a maior parte dos pontos atuando durante a madrugada do dia 11 para o dia 12 de outubro.
Veja todos os pontos de apoio registrados:
Guarulhos (SP)
- Mãezinha do Céu - quilômetro 216, pista sentido SP
- Cantinho do Bem - quilômetro 210, pista sentido SP
- Família Silva - quilômetro 208, pista sentido RJ
- Irmãos da Fé - quilômetro 207, pista sentido SP
Arujá (SP)
- Centro Industrial Arujá - quilômetro 203, pista sentido SP
- Ballance - quilômetro 201, pista sentido RJ
- Lions - quilômetro 201, pista sentido RJ
- Família Oliveira & Amigos - quilômetro 201, pista sentido SP
- Amor em Ação Arujá - quilômetro 199, pista sentido RJ
- Juntos na Superação - quilômetro 199, pista sentido SP
- Nossa Senhora Aparecida - quilômetro 199, pista sentido SP
Santa Isabel (SP)
- Somos da Imaculada - quilômetro 196, pista sentido RJ
- Comitiva de Aparecida - quilômetro 194, pista sentido RJ
- Anjos dos Romeiros -quilômetro 190, pista sentido SP
- Nascimento da Fé - quilômetro 190, pista sentido RJ
- Rancho da Pamonha - quilômetro 189, pista sentido RJ
- Acolher Bem é Evangelizar - quilômetro 187, pista sentido RJ
- Maria: Advogada Nossa - quilômetro 184, pista sentido RJ
Guararema (SP)
- Lions Guararema - quilômetro 179, pista sentido RJ
- Com Sagradas Mãos - quilômetro 179, pista sentido SP
- Peregrinos de Aparecida 1 - quilômetro 177, pista sentido SP
- Romaria Mãos Que Servem - quilômetro 174, pista sentido
- Romaria Fé na Estrada - quilômetro 174, pista sentido RJ
Jacareí (SP)
- Mãos de Maria - quilômetro 169, pista sentido RJ
- Anjos e Acolhidos - quilômetro 165, pista sentido SP
- Movidos Pela Fé 1 - quilômetro 160, pista sentido SP
- Romaria Com Fé Chegaremos - quilômetro 160, pista sentido RJ
- Ponto de Apoio aos Peregrinos de Aparecida - quilômetro 159, pista sentido RJ
São José dos Campos (SP)
- Amigos de São José - quilômetro 154, pista sentido RJ
- Amigos do Portuga - quilômetro 152, pista sentido RJ -
- Centro de Apoio Bem Te Vi - quilômetro 150, pista sentido RJ
- Saúde e Fé Univ. Anhembi Morumbi - quilômetro 150, pista sentido SP
- Lions Clube Internacional - quilômetro 149, pista sentido RJ
- Somos Todos Irmãos -quilômetro 148, pista sentido RJ
- Grupo de Escoteiros Cassiano Ricardo - quilômetro 148, pista sentido SP
- Amigos - Em Agradecimento à Vida - quilômetro 145, pista sentido RJ
- São Peregrino - quilômetro 144, pista sentido SP
- Tenda de Apoio aos Romeiros Jardim Diamante - quilômetro 144, pista sentido RJ
- Comitiva de Aparecida - quilômetro 142, pista sentido RJ
- Do Mundo - quilômetro 142, pista sentido RJ
- Grupo de Apoio aos Peregrinos - quilômetro 140, pista sentido RJ
- Com Sagradas Mãos - quilômetro 140, pista sentido RJ
- Caminho dos Irmãos de Fé - quilômetro 140, pista sentido RJ
- Mãos que servem - quilômetro 138, pista sentido RJ
- Romaria Fé na Estrada - quilômetro 138, pista sentido RJ
- S.O.S Risos - quilômetro 137, pista sentido RJ
- Eugênio de Melo - quilômetro 136, pista sentido RJ
- Maria Passa na Frente - quilômetro 136 pista sentido SP
- Unidos por Nossa Senhora - quilômetro 135, pista sentido RJ
Caçapava (SP)
- Anjos e Acolhidos 2 - quilômetro 134, pista sentido RJ
- Perseverantes na Fé - quilômetro 133, pista sentido SP
- Filhos de Maria - quilômetro 133, pista sentido SP
- Silvia e Família - quilômetro 132, pista sentido RJ
- Amigos do Inocop - quilômetro 130, pista sentido RJ
- Ponto de Apoio aos Romeiros - quilômetro 129, pista sentido RJ
- Pássaro Marrom - quilômetro 129, pista sentido SP
- Amigos da Fé 3 - quilômetro 128, pista sentido RJ
- Prova de Amor - quilômetro 126, pista sentido SP
- Amigos da Fé (ao lado PRF) - quilômetro 126, pista sentido RJ
- Família Romeiros - quilômetro 125, pista sentido RJ
- Amigos da Val - quilômetro 125, pista sentido RJ
- Dos Amigos - quilômetro 122, pista sentido RJ
- Amigos Pela Fé - quilômetro 118, pista sentido RJ
Taubaté (SP)
- IBG (Igreja Batista) - quilômetro 117, pista sentido SP
- Estação do Peregrino - quilômetro 117, pista sentido RJ
- Com Sagradas Mãos - quilômetro 115, pista sentido RJ
- Romaria Com Fé Chegaremos - quilômetro 115, pista sentido RJ
- Sucesso e Alegria - quilômetro 115, pista sentido RJ
- Filhos de Maria - quilômetro 114, pista sentido SP
- União das Pensionistas PMESP - quilômetro 113, pista sentido SP
- Unidos Pela Fé - quilômetro 113, pista sentido RJ
- Polenta Solidária - quilômetro 113, pista sentido RJ
- Estação Decolores - quilômetro 111, pista sentido RJ
- Unidos Pelo Amor e Pela Fé - quilômetro 110 , pista sentido RJ
- Terço dos Homens - quilômetro 108, pista sentido RJ
- Mãos que Servem - quilômetro 108, pista sentido RJ
- Romaria Fé na Estrada - quilômetro 108, pista sentido RJ
- Abutres Moto Clube - quilômetro 108, pista sentido RJ
- Nossa Senhora de Nazaré - quilômetro 107, pista sentido RJ
- Anjo Pietra - quilômetro 107, pista sentido RJ
- Madre Tereza de Calcutá - quilômetro 107, pista sentido RJ
- Fé e Saúde - quilômetro 107, pista sentido RJ
- Ao Pai e por Maria - quilômetro 107, pista sentido RJ
- Sentinelas de Nossa Senhora Aparecida - quilômetro 107, pista sentido RJ
- Vó Jandira - quilômetro 107, pista sentido SP
Pindamonhangaba (SP)
- Estação São Miguel - quilômetro 104, pista sentido RJ
- Esperança - quilômetro 102, pista sentido RJ
- Villar e Amigos - quilômetro 101, pista sentido RJ
- Amigos da Fé Interlagos - quilômetro 101, pista sentido RJ
- Manto Azul - quilômetro 101, pista sentido RJ
- Colo de Mãe - quilômetro 101, pista sentido RJ
- Comitiva de Aparecida - quilômetro 101, pista sentido RJ
- Gueri Gueri, Enrolados nas Trilhas - quilômetro 100, pista sentido SP
- Amigos da Fé SP - quilômetro 99, pista sentido SP
- Imaculação Coração de Maria - quilômetro 98, pista sentido SP
- Amigos em Oração - quilômetro 97, pista sentido SP
- Maria Passa à Frente - quilômetro 96, pista sentido SP
- Coração Valente - quilômetro 96, pista sentido SP
- Nossa Senhora Rainha do Brasil - quilômetro 96, pista sentido SP
- Filhos de Aparecida - quilômetro 94, pista sentido SP
- Aldeia Estelar - quilômetro 93, pista sentido SP
- Café Romeiro - quilômetro 92, pista sentido SP
- Tenda do Acolhimento - quilômetro 92, pista sentido SP
- Igreja da Cidade - quilômetro 92, pista sentido SP
- Amigos da Fé 3 - quilômetro 88, pista sentido SP
- Peregrinos de Aparecida 2 - quilômetro 87, pista sentido SP
- Mãe Peregrina - quilômetro 87, pista sentido SP
- Aliança pelos Romeiros - quilômetro 85, pista sentido SP
- Amigos da Fé 3 - quilômetro 85, pista sentido SP
Roseira (SP)
- Arco-Íris - quilômetro 82, pista sentido RJ
- Unifatea - quilômetro 82, pista sentido RJ
- Luz no Caminho - quilômetro 82, pista sentido SP
- Caminho dos Milagres - quilômetro 81, pista sentido SP
- Unidos Pela Fé - quilômetro 81, pista sentido SP
- Igreja Nova Vida - quilômetro 80, pista sentido SP
- Pássaro Marrom - quilômetro 79, pista sentido SP
- Tenda de Apoio Mãe Aparecida - quilômetro 79, pista sentido SP
- Amigos na Vida e Unidos Pela Fé - quilômetro 79 , pista sentido SP
- União - quilômetro 79, pista sentido SP
- Polenta Solidária - quilômetro 79, pista sentido SP
Aparecida (SP)
- Bom Fran - quilômetro 75, pista sentido SP
- Refúgio da Imaculada - quilômetro 75, pista sentido SP
- Voluntários Pela Fé - quilômetro 75, pista sentido SP
- Ektor - quilômetro 75, pista sentido SP
- Mãos que Servem - quilômetro 75, pista sentido SP
- Romaria Fé na Estrada - quilômetro 75, pista sentido SP
- Família Ferreira-Madinha - quilômetro 74, pista sentido SP
- Comitiva de Aparecida - quilômetro 74, pista sentido SP
- Coração de Mãe Sempre Cabe Mais Um - quilômetro 72, pista sentido SP
- Amigos na Fé - BR-488 (divisa com a Dutra), pista sentido SP
- Casa da Mãe - BR-488 (divisa com a Dutra), pista sentido SP
- Tenda Amigos dos Irmãos Peregrinos - BR-488 (divisa com a Dutra), pista sentido SP
Guaratinguetá (SP)
- Rosa Azul - quilômetro 59, pista sentido SP
Canas (SP)
- Lion Canas - quilômetro 47, pista sentido RJ
Cachoeira Paulista (SP)
- Pousada São João Batista - quilômetro 38, pista sentido SP
Queluz
- Unidos pela Fé - quilômetro 9, pista sentido SP
Engenheiro Passos (RJ)
- Parada da Relíquia - quilômetro 336, pista sentido SP
Itinerante
- Anjos da Estrada - Apoio Móvel, pista sentido RJ
A Via Dutra vai contar também com apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da concessionária que administra o trecho, a CCR-Motiva.
29 pontos de orientação
De acordo com a CCR-Motiva, uma das principais novidades para 2026 será o aumento da estrutura de atendimento. Serão instaladas 29 tendas em pontos estratégicos, sendo 23 na Via Dutra e outras seis na Rota da Luz.
Na Dutra, os pontos estarão distribuídos entre Arujá e Aparecida, justamente no trecho que concentra grande parte dos peregrinos durante a época de romarias.
As tendas funcionarão 24 horas por dia entre 9 e 11 de outubro, período de maior movimento. Nos dias 07 e 08, o atendimento será das 6h à meia-noite. Já em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, os pontos funcionarão das 6h às 19h.
Além de orientação sobre segurança viária, os espaços terão equipes preparadas para prestar apoio aos peregrinos.