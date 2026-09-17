Thiago Leon/Santuário Nacional de Aparecida Romeiros Via Dutra

Os romeiros que vão caminhar rumo ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, vão contar com mais um programa para realizar a peregrinação com mais segurança pelo trecho da Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Por meio do projeto Caminho Consciente, os peregrinos vão receber novas orientações durante todo o trajeto, tendo em vista que grande parte dos fiéis percorre os trechos da Via Dutra a pé.

Sendo assim, por meio de um mapa, a iniciativa traz um percurso recomendado para quem segue em direção à Aparecida, além da indicação de pontos de apoio e orientações sobre os locais mais adequados para a travessia da rodovia.

O conteúdo apresenta informações de forma visual e acessível, com informações também sobre:

trajetos recomendados para os romeiros;

pontos de apoio;

locais indicados para travessia;

orientações de segurança;

estruturas disponíveis ao longo da Rodovia Presidente Dutra;

informações sobre a Rota da Luz.

A ação é desenvolvida pela concessionária CCR-Motiva, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além de contar com o apoio do Santuário Nacional, de dioceses da região e de outras instituições.

O programa faz parte do Projeto Romaria Segura 2026 e reúne informações sobre os trajetos indicados, pontos de apoio e locais adequados para atravessar a Via Dutra.

O Santuário Nacional de Aparecida é o maior templo católico do Brasil, conhecido por ser o maior santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país.

No dia 12 de outubro, é celebrado o Dia da Padroeira, sendo assim, milhares de fiéis realizam uma romaria até Aparecida. A data é feriado nacional.

Em setembro, devido à aproximação da data, o movimento dos peregrinos às margens da Via Dutra se intensifica.

Pontos de apoio

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116) vai contar com ao menos 137 pontos de apoio aos peregrinos que vão caminhar em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

Os pontos de atendimento ficam localizados às margens da rodovia, na pista sentido São Paulo e também no sentido Rio de Janeiro. Eles oferecem alimentação, água, banheiros, atendimento médico e locais para descansar.

Os serviços de atendimento começam a partir de outubro, ainda mais próximo do feriado, com a maior parte dos pontos atuando durante a madrugada do dia 11 para o dia 12 de outubro.

Veja todos os pontos de apoio registrados aqui.



