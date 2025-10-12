Reprodução Romeiro é morto durante caminhada para Aparecida

Um romeiro de 18 anos foi morto com um tiro na cabeça durante a madrugada deste domingo (12) em peregrinação na altura de Canas (SP), no Vale do Paraíba. O crime aconteceu em pleno feriado da Padroeira do Brasil, segundo o jornal O Vale.

Segundo as informações iniciais, o jovem caminhava com outro rapaz pela rodovia Dutra quando ambos foram abordados por um assaltante. O criminoso exigiu os celulares das vítimas. Um dos peregrinos entregou o aparelho, mas o outro se recusou. O ladrão atirou na cabeça do jovem, que morreu no local antes da chegada do socorro.

A vítima era moradora do bairro do Pitéu, em Cachoeira Paulista, e seguia em caminhada com amigos e familiares. O assassinato ocorreu em frente à entrada do polo industrial de Canas, numa via de acesso à Dutra, próximo à região da Lorenfer — trecho bastante utilizado por romeiros.

A faculdade FACIC-SP, onde ele estudava, se manifestou nas redes sociais. Veja:





Moradores e peregrinos relataram medo e indignação com a escalada da violência em um trajeto tradicional de devoção a Nossa Senhora Aparecida.

Segundo crime em 24 horas

Na madrugada de sábado (11), o policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, também foi morto a tiros durante uma caminhada de fé, na Via Dutra, em Lorena, cidade vizinha a Canas.

Ele participava da romaria com a família para pagar uma promessa pela gravidez da esposa. Natural de Cruzeiro (SP), Crispim era pai de duas crianças pequenas.

Investigação e reforço de segurança

A Polícia Civil abriu investigação para identificar o assassino do jovem morto neste domingo. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal intensificaram o patrulhamento no trecho usado pelos romeiros.

O corpo do rapaz foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e será sepultado em Cachoeira Paulista.



