Reprodução Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD)

Uma nova pesquisa eleitoral mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatado tecnicamente em ao menos três possíveis cenários de segundo turno. O levantamento é da Nexus/BTG e foi divulgado nesta terça-feira (8).

Os números mostram Lula empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o escritor Augusto Cury (Avante).

Contra Cury e Bolsonaro, Lula ainda ficaria atrás nos números.

Já em um cenário com Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), o presidente leva vantagem.

O levantamento da Nexus foi realizado entre os dias 4 e 7 de setembro. Foram ouvidos 2.002 eleitores e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06790/2026.

Veja:

Lula x Flávio Bolsonaro

Contra Flávio Bolsonaro, o senador aparece à frente do presidente, com 46% das intenções de voto, enquanto Lula tem 45%.

Outros 8% dos entrevistados afirmaram que votariam branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos. 1% ainda afirma que não sabe ou não respondeu.

Lula x Ronaldo Caiado

Em um cenário com Lula e Ronaldo Caiado no segundo turno, o petista aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o ex-governador fica com 43%.

Outros 10% dizem que votariam branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 1% não sabe ou não respondeu.

Lula x Augusto Cury

Neste cenário, o escritor aparece com 45% das intenções de voto e Lula com 43%. Foi a primeira vez que uma pesquisa testou Cury no segundo turno.

Ainda nesse cenário, outros 10% afirmaram que votariam branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 1% não sabe ou não respondeu.

Lula x Romeu Zema

Contra o ex-governador, Lula aparece com 47% das intenções de voto e Zema com 40%.

Outros 11% dos entrevistados disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 2% não sabem ou não responderam.

Lula x Renan Santos

Em um possível segundo turno contra Renan Santos, Lula aparece com 47% das intenções de voto e Renan registra 39%.

Cerca de 13% afirmaram que votariam branco, nulo ou em nenhum dos dois. Outros 1% não sabem ou não responderam.



