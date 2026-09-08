Divulgação/ Master e STF Daniel Vorcaro, dono do banco Master, e Alexandre de Moraes, ministro do STF

O ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, tentou antecipar sua saída do Brasil após conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre a possibilidade de ser preso, segundo documentos apresentados pela defesa do banqueiro no processo que envolve o Banco de Brasília (BRB). A informação foi divulgada pela colunista Natália Portinari, do UOL Notícias, com base nos documentos e em dados extraídos pela Polícia Federal do celular de Vorcaro.

Segundo a reportagem, os documentos foram apresentados pela defesa justamente para contestar a suspeita de que o banqueiro teria planejado fugir do país. No entanto, as mensagens mostram que Vorcaro antecipou sua tentativa de deixar o Brasil depois de uma conversa com Moraes.

Vorcaro perguntou se deveria deixar o Brasil

O planejamento inicial de viagem previa que Vorcaro deixasse o Brasil somente na noite de 18 de novembro. O roteiro incluía uma escala em Milão no dia 20 e, depois, uma viagem para Dubai.

Antes disso, na noite de 15 de novembro, Vorcaro conversou por mensagens com Moraes. Naquele momento, o banqueiro aparentava estar preocupado com a possibilidade de uma operação policial contra ele.

Às 18h22, Vorcaro questionou o ministro: “Acha que segunda já tenho que estar fora?”. A mensagem consta no relatório da Polícia Federal produzido a partir da extração dos dados do celular do ex-banqueiro.

Horas depois, às 21h31, uma empresa de apoio a voos executivos contratada por Vorcaro solicitou autorização para o pouso em Dubai de um jato Falcon 7X registrado em nome da Viking Participações, empresa ligada ao banqueiro.

Naquele momento, o pedido ainda estava relacionado ao roteiro original, que previa a saída por Milão em 20 de novembro.

Tentativa de embarque ocorreu antes da prisão

O cenário mudou nos dias seguintes. Em 17 de novembro, um dia antes da deflagração da Operação Compliance Zero, Vorcaro tentou embarcar antecipadamente para deixar o país.

O banqueiro acabou preso pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A sequência dos acontecimentos passou a ser analisada no contexto da investigação justamente porque a tentativa de antecipar a viagem ocorreu após as mensagens em que Vorcaro demonstrava preocupação com uma possível prisão.

Vorcaro voltou a perguntar sobre prisão

A nova revelação também se soma a outra conversa entre Vorcaro e Moraes que já havia vindo à tona.

Em 16 de novembro, na véspera da prisão, o banqueiro voltou a perguntar ao ministro sobre a possibilidade de ser detido. Segundo os dados extraídos pela Polícia Federal, ele escreveu:

“Você acha que existe alguma chance disso acontecer amanhã de manhã?”

Naquele momento, conforme a reportagem, a ordem de prisão contra Vorcaro ainda não havia sido formalmente assinada pela 10ª Vara Federal do Distrito Federal.

As mensagens passaram a integrar o conjunto de informações analisadas pelas autoridades para entender a relação entre os contatos de Vorcaro e Moraes e os acontecimentos que antecederam a prisão.

Mensagens entre Vorcaro e Moraes já eram investigadas

As conversas entre o banqueiro e o ministro do STF já haviam chamado atenção anteriormente. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro mostraram uma relação de proximidade entre os dois e incluíram pedidos e conversas sobre diferentes assuntos.

Entre os conteúdos analisados pelos investigadores estão mensagens enviadas por Vorcaro diretamente a Moraes. A existência dos contatos ganhou repercussão no contexto das investigações envolvendo o Banco Master e operações financeiras relacionadas à instituição.

Em uma das trocas de mensagens que vieram a público, Vorcaro tratava Moraes de maneira próxima, em conversas que passaram a ser examinadas diante das circunstâncias que envolveram o banco e a investigação.

O que é a Operação Compliance Zero

A Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal em novembro, investiga suspeitas relacionadas a operações envolvendo o Banco Master e outras instituições financeiras.

Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos em 17 de novembro, quando tentava deixar o país. A investigação passou a apurar, entre outros pontos, operações financeiras realizadas pelo banco e possíveis irregularidades.

A prisão e as informações encontradas no celular do banqueiro também colocaram no centro das discussões os contatos mantidos por Vorcaro com autoridades e outras pessoas próximas ao caso.





Defesa nega que Vorcaro planejasse fugir

A informação sobre a antecipação da viagem aparece em documentos apresentados pela própria defesa de Vorcaro, que buscava contestar a interpretação de que ele teria planejado uma fuga do país.

Segundo a reportagem de Natália Portinari, a defesa utilizou o itinerário original da viagem para argumentar contra a suspeita de fuga. Os registros das mensagens e da movimentação para antecipar a viagem, contudo, mostram que houve uma tentativa de deixar o Brasil antes da data inicialmente prevista.

O caso segue relacionado às investigações sobre o Banco Master e às informações obtidas pela Polícia Federal durante a apuração.