Redação DW Cury vem defendendo uma "mente capitalista e um coração social" durante campanha

O escritor e psiquiatra Augusto Cury (Avante) alcançou a terceira posição no primeiro turno das eleições para presidente, de acordo com duas pesquisas de intenção de voto divulgadas nesta segunda-feira (31/08). Segundo o levantamento da BTG/Nexus, o candidato do Avante ganhou 9 pontos percentuais em relação à última sondagem, chegando a 11% das intenções. Em 24 de agosto, ele tinha 2%.

Com isso, o autor de livros de autoajuda se distancia dos outros candidatos que lutam para chegar ao segundo turno com o atual presidente Lula, que lidera na sondagem do primeiro turno com 39%, ou Flávio Bolsonaro (PL), em segundo, com 33%. Atrás de Cury, de acordo com a BTG/Nexus, estão Ronaldo Caiado (PSD, com 5%), Renan Santos (Missão, 3%) e Romeu Zema (Novo, 1%). Votos brancos e nulos ficaram com 3%, mesmo percentual de indecisos. A margem de erro é de 2 p.p.

Já na pesquisa divulgada pela Atlas/Bloomberg, Cury alcançou 7,8% -- no levantamento anterior, divulgado no fim de julho, ele registrava 1,6% das intenções de voto. Nesse cenário, com margem de erro de 1 p.p., no entanto, o escritor está tecnicamente empatado com Renan Santos, que tem 7,6%. Caiado (3,3%), Pablo Marçal (1,9%), Romeu Zema (1%) e Samara (UP, 0,9%) vêm na sequência. No topo das pesquisas está Lula, com 43,4%. Flávio Bolsonaro registra 33,7%. Brancos e nulos tiveram 0,1% e indecisos, 0,2%.

O crescimento de Cury nas pesquisas ocorre na sequência da participação do candidato do Avante na sabatina do Jornal Nacional, da Rede Globo, no sábado (29/08), e no primeiro debate entre os candidatos, realizado pela Band, no último dia 22 de agosto – Lula e Flávio não compareceram ao evento da Band.

Segundo dados do instituto Vox Radar, o paulista de 67 anos foi o pretendente à presidência da República que mais cresceu nas redes sociais após o debate, passando de 8,3 milhões para mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. As buscas pelo nome de Augusto Cury também registraram um crescimento de 900% no Google, diz o instituto.

O candidato do Avante é um dos escritores mais vendidos do país, com obras sobre inteligência emocional, saúde mental e desenvolvimento humano publicadas em mais de 70 países. A entrada de Augusto Cury nas eleições deste ano é a primeira incursão na política do paulista, que vem se definindo como "terceira-via" e defendendo uma "mente capitalista e um coração social".

Segundo turno acirrado entre Lula e Flávio Bolsonaro

A pesquisa da BTG/Nexus também mostrou uma queda de intenção de votos entre os dois candidatos que disputam a liderança. Na sondagem divulgada nesta segunda, Lula tem 39% contra 33% de Flávio Bolsonaro. Ambos perderam pontos em relação ao levantamento anterior: Lula tinha 41% e Flávio Bolsonaro, 37%. No entanto, o percentual de Lula em relação à última pesquisa está dentro da margem de erro, já o de Flávio ultrapassa a marca de dois pontos percentuais e teve uma queda visível.

Já no segundo turno, não houve mudanças na comparação com a última pesquisa, de 24 de agosto – Lula registra 46% e Flávio, 45%. Ou seja, os dois candidatos seguem tecnicamente empatados. A BTG/Nexus ouviu 2.005 pessoas entre 28 e 30 de agosto. Não foram testados cenários com Augusto Cury no segundo turno.

O levantamento da Atlas/Bloomberg, por sua vez, mostra Lula ainda à frente no segundo turno, com 47,1% contra 42,6% de Flavio Bolsonaro, o que representa uma queda de ambos os candidatos – em julho, Lula tinha 49,2% dos votos e Flávio, 42,9%. É a mesma tendência dos principais concorrentes no primeiro turno: a sondagem desta segunda mostra Lula com 43,4% (eram 44,9% em julho) e Flávio com 33,7% (tinha 35,8%). Foram consultadas 5.014 pessoas entre 25 e 30 de agosto.

As eleições deste ano serão realizadas em 4 de outubro de 2026. Caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno ocorre em 25 de outubro. Além de presidente, os eleitores também vão escolher governadores, senadores (duas vagas por estado), deputados federais e deputados estaduais ou distritais.