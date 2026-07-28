Por enquanto, os motivos da tragédia são desconhecidos.
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Por enquanto, os motivos da tragédia são desconhecidos.

Policiais encontraram, na última segunda-feira (27), os ossos de quatro bebês e o  corpo de um quinto bebê em caixas na casa de um casal, na cidade de Orange, no sudoeste da França.

A investigação foi aberta depois que uma mulher deu à luz um bebê em casa e foi levada ao hospital.

A descoberta ocorreu após um homem revistar a residência ao descobrir que sua companheira estava grávida.

O homem encontrou os ossos e comunicou isso ao hospital, que emitiu um alerta para o Ministério Público.

Por enquanto, os motivos da tragédia são desconhecidos. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre a possível motivação do caso, nem confirmaram se há indiciados. A investigação segue em andamento.

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