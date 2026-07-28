Divulgação/Macuco Safari Embarcação do passeio Macuco Safari

Um turista holandês morreu após um acidente envolvendo uma embarcação do passeio Macuco Safari, nesta terça-feira (28), no Rio Iguaçu, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Oeste do Paraná.

A ocorrência foi comunicada ao Corpo de Bombeiros do Paraná, às 12h20, em Foz do Iguaçu, como busca e salvamento em água e mobilizou equipes da coorporação, do parque e da empresa responsável pelo passeio.

Segundo as primeiras informações, eram seis pessoas a bordo quando a embarcação virou.

Outras duas vítimas do acidente, também de nacionalidade holandesa, foram encaminhadas ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck por ambulâncias do próprio parque, em estado estável. As demais vítimas receberam atendimento inicial no local e foram levadas ao hospital por equipes do Corpo de Bombeiros.

A atração turística

O Macuco Safari oferece passeio de ecoturismo realizado dentro do parque, com trilha na mata e navegação de barco perto das quedas d'água das Cataratas do Iguaçu.

Conforme o monitoramento hidrológico da Copel, a vazão das Cataratas do Iguaçu era de 4,39 milhões de litros por segundo às 11h de hoje e passou para 4,33 milhões de litros por segundo às 13h. Mas não há informação oficial que relacione o volume de água ao acidente.

Na última quinta-feira (23), a passarela próxima às quedas foi fechada por conta de uma vazão seis vezes acima da média, com um fluxo que chegou a 9,1 milhões de litros de água por segundo.

O aumento da vazão foi provocado pelas chuvas registradas ao longo da bacia do Rio Iguaçu, que nasce na região de Curitiba e percorre o Paraná até a fronteira entre Brasil e Argentina.

Passeio foi suspenso

Ainda de acordo com informações preliminares, a empresa responsável pelo passeio suspendeu as atividades do Macuco Safari.





A reportagem do iG tentou contato com a assessoria do Parque Nacional do Iguaçu, com a empresa responsável pelo passeio e com o Corpo de Bombeiros mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Ainda não foi divulgado um posicionamento oficial sobre a morte nem sobre as causas do acidente.

* Reportagem em atualização