Foto: Prefeitura Municipal Osório/Divulgação Uma das estruturas mais atingidas foi a concessionária de carros elétricos BYD

O Rio Grande do Sul teve uma segunda-feira (27) marcada por fortes temporais entre o fim da tarde e começo da noite. Em Osório (RS), no Litoral Norte, as chuvas destelharam 210 casas e causaram uma série de estragos no município.

Entre os principais estragos, os prédios dotiveramde parte do telhado e estão completamente inoperantes. Ambos ficam às margens da. Veja as imagens abaixo:





O iG procura a concessionária da BYD para saber sobre prejuízos totais e demais danos, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Segundo a Prefeitura Municipal de Osório, foram contabilizadas 210 casas destelhadas, 20 postes de energia caídos e um total de 40 com danos. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Prefeitura e da concessionária de energia trabalharam a noite toda em uma tentativa de liberar ruas e reestabelecer a energia elétrica, que foi interrompida em quase todo município.

A preocupação principal era com cabos de energia, pois não se sabia se estavam energizados ou não. Com isso, o prefeito Romindo Bolzan fez um apelo para que moradores permanecessem em casa.

Hoje cabe algumas recomendações para a população e é urgente que ninguém saia de casa, porque, na verdade, a cidade está praticamente às escuras. Tem muitas situações de fios caídos, a energização desses fios é desconhecida, então é uma situação de risco Romildo Bolzan Jr, Prefeito de Osório





O Ginásio Municipal Rutílio Kestering foi utilizado por um casal que teve a casa danificada. Pelo menos uma pessoa ficou ferida por conta de uma queda de um telhado, mas já foi liberada após atendimento, conforme levantamento da Defesa Civil Estadual.





Vendaval atingiu escolas e postos de saúde a 95,4km/h

Segundo a MetSul Meteorologia, os ventos chegaram perto de 100km/h, com uma rajada de 95,4km/h, uma das maiores velocidades de todo Rio Grande do Sul na noite de Segunda (27). A força foi suficiente para derrubar árvores, postes e causar danos em postos de saúde e escolas.

A Prefeitura Municipal informou que, na manhã desta terça-feira (28/07), equipes trabalham na retirada de árvores caídas, de galhos espalhados, telhas quebradas pelas ruas. Além disso, o turno estendido no Posto Central foi cancelado, assim como as consultas durante a tarde.

Até o final desta manhã, o posto de Atlântida Sul seguia sem fornecimento de energia devido a infiltrações, enquanto o de Aguapés está fechado. Já o posto do Albatroz teve parte do telhado danificado, mas atende normalmente.

Por nota, a Prefeitura informou que uma equipe da secretaria de Assistência Social e Habitação realiza o cadastro das famílias que necessitam de telhas e não têm condições econômicas para a compra. As residências serão visitadas pela equipe após o cadastro,