Foto: Divulgação/Defesa Civil Bento Gonçalves A ponte Cotiporã que chega a Bento Gonçalves está submersa pelo Rio das Antas

Subiu para 150 o número de municípios que sofreram danos após os intensos temporais que cobriram o Rio Grande do Sul na terça-feira (21). Os rios Taquari e Caí inundaram em várias cidades e famílias precisaram ser evacuadas. Segundo o levantamento da Defesa Civil, o número de desalojados chegou a 155, enquanto outras 55 pessoas estão desabrigadas. Uma pessoa se feriu.

Conforme boletim da Defesa Civil Estadual, a maioria dos danos notificados tem relação com as. Outros estragos foram causados por vendavais (58), granizo (7), alagamentos (5), inundações (8), deslizamentos (9) e outros eventos (2).

Os rios Taquari e Caí inundaram entre a madrugada desta terça (21) e quarta (22), atingindo o Vale do Taquari. As cidades de Estrela (RS), Muçum (RS), Santa Tereza (RS), Roca Sales (RS) Lajeado (RS), Arroio do Meio (RS), Encantado (RS), Montenegro (RS) e outras próximas foram atingidas.

às 12h em Lajeado (RS), subindo 33cm em uma hora. A

Mesmo diante do cenário severo, meteorologistas apontam que enchentes como as de 2024 não devem acontecer.

Maiores volumes e ventanias atingem o Noroeste gaúcho

Segundo as estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Passo Fundo (RS) registrou o maior acúmulo de chuva nas últimas 48h: 208,2mm, enquanto uma região na jusante do Rio Jacuí registrou 238,4mm de chuva.

Segundo a Prefeitura Municipal, 98 pessoas foram removidas de casa por conta das chuvas, enquanto o Rio Passo Fundo subiu 3,59m. Tanto o rio quanto o Arroio Santo Antônio passaram das cotas de inundação.





Próximo da cidade, em Ciríaco (RS), um idoso de 80 anos foi retirado de um veículo submerso, prestes a ser arrastado pela correnteza, durante o temporal.

Considerando somente as últimas 24h, Paraí (RS) teve 200mm, Marau (RS) 192mm e André da Rocha (RS) 180mm.

Até a terça-feira (21), sete cidades gaúchas já tinham decretado situação de emergência, conforme o Diário Oficial da União, mas o número deve elevar nos próximos dias.

Foto: Reprodução/Diário Oficial da União Portaria publicada nesta segunda (20/07)





As maiores velocidades de v ento ficaram em torno de 70 a 60km/h e atingiram mais violentamente Planalto (RS), São Borja (RS) e São José dos Ausentes (RS).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em Lagoa Vermelha (RS), a ponte Cotiporã está bloqueada, inundada pelas chuvas, no km107 da BR-470. A passagem fica sobre o rio das Antas em direção a Bento Gonçalves (RS).

A BR-285 também foi inundada em Vacaria (RS) às 19h30 de terça (21), mas já está liberada nesta quarta (22). Outras 15 rodovias estaduais estão com bloqueios totais e 8 com parciais segundo levantamento do Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM).

Porto Alegre tem danos mas Guaíba segue em normalidade

Na capital gaúcha, 67 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil Municipal em Porto Alegre nesta terça-feira (21), sendo elas:

17 destelhamentos

16 alagamentos

14 quedas de muro

8 vistorias por queda de vegetação

5 vistorias técnicas

3 quedas de rocha

2 quedas de edificações

1 deslizamento

1 apoio à população.

Até as 10h desta quarta (22), quatro novas ocorrências foram registradas e ainda estavam em atendimento pelas equipes conforme última atualização.

Apesar do cenário de chuvas no Noroeste, Centro e Oeste do estado, o Guaíba apresenta 1,4m próximo do centro da capital gaúcha, bastante abaixo da cota de inundação, de 3,6m. Ainda assim, o nível subiu cerca de 40cm somente nas últimas 24h.

Tempo severo começa a diminuir até final da semana

Segundo previsões, a frente fria que causa os temporais do Rio Grande do Sul deve se deslocar para outros estados nos próximos dias. Contudo, uma zona de baixa pressão poderá intensificar novamente as instabilidades no estado gaúcho.

Segundo a MetSul Meteorologia, as chuvas devem ter volumes menores e alguns dias, sobretudo no final de semana, podem ter regiões do estado com tempo firme ou parcialmente aberto.