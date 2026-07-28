Foto: Reprodução/Redes Sociais Avenida Sertório, na Zona Norte da capital gaúcha, foi uma das vias que enfrentaram alagamentos

Porto Alegre foi atingida por fortes chuvas por volta das 18h30 desta segunda-feira (27). O temporal provocou alagamentos em vários pontos da cidade, 18 bloqueios de vias, congestionamento, mal funcionamento de semáforos, quedas de árvores, falta de energia elétrica e transtornos.

Em cerca de uma hora, avenidas como a Farrapos, São Pedro e Maranhão ficaram alagadas ou bloqueadas por árvores. Segundo levantamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), 11 vias tiveram bloqueio parcial e cinco total por

A chuva foi tanta que algumas ruas praticamente se tornaram uma extensão de arroios ou córregos, como foi o caso da Rua Paula Soares, na Zona Norte. Assista abaixo:

Para quem conhece Porto Alegre, Rua Paula Soares na zona norte!! pic.twitter.com/D65icPbewj — Pedro Sampaio (@Sampaio280864) July 27, 2026





Outros dois pontos tiveram mal funcionamento de semáforos, enquanto árvores de grande porte caídas bloquearam um total de seis ruas. Dados da Defesa Civil Municipal apontam que rajadas de vento beiraram os 70km/h em pelo menos quatro locais.

Apesar do volume de chuvas, o Guaíba segue com nível em normalidade e desceu mais alguns centímetros até esta terça (27), quando marca 1,62m.

O forte temporal registrado na capital também passou por outros lugares do estado gaúcho. Não-Me-Toque (RS), Ernestinha (RS) e Osório (RS) foram bastante afetadas, com danos generalizados.





Drenagem de água teve sobrecarga com as chuvas

chuvas intensas em pouco tempo, o que não afetou o abastecimento de água. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) informou eu fará vistorias nos locais com acúmulos de água, que se espalharam por todas regiões da capital.

Entre segunda (27) e a madrugada desta terça (28), alguns pontos acumularam mais de 35mm de chuva, como:

Sarandi (Nova Brasília): 45,9mm

Sarandi (Assis Brasil): 42mm

Vila Farrapos: 36,2mm

Um alerta para chuvas intensas estava vigente desde às 15h da segunda (27). O Governo do Estado informou que espera volumes concentrados de chuvas em pouco tempo, de forma similar ao que aconteceu na capital, para os próximos dias.