Foto: Pedro Piegas/PMPA Marca de 2,09m do Guaíba registrada na sexta (24) na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, pode ser superada

A Defesa Civil estadual emitiu alerta vermelho para risco de cheias e inundações sobretudo para os rios Uruguai, Quaraí, Ibirapuitã, Santa Maria, Ibicuí, Jacuí e Sinos. O aviso acompanha previsões de alto volume de chuvas para os próximos dias no Rio Grande do Sul, que podem causar um repique das recentes cheias do estado que deixaram quase 2.000 pessoas fora de casa

Nesta segunda-feira (27), o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para alto acumulado de chuvas em faixa no Centro e Oeste do estado. Segundo o aviso, há possibilidade de 100mm por dia ou 60mm por hora.

De acordo com a Defesa Civil, a partir de hoje (27) até terça (28) o risco de(que podem superar os) e chuva intensa e volumosa nas regiões Oeste, Missões, Campanha, Centro, Sul, Costa Doce, Grande Porto Alegre, Vales, Serra e Litoral.

As condições possibilitam acúmulos deou até superar 200mm em 48h contando com as fortes chuvas que devem cair nesta terça (28). As condições de tempestades e rajadas persiste na quarta (29). Também há risco de tornados.

A área de chuvas mais intensa do dia 28 ainda é incerta, de acordo com o órgão de defesa. Porém, considerando o nível hidrológico atual do estado, com tendências de estabilidade ou declínio, o, com possibilidades de cheias.

Alguns rios permanecem acima das cotas de inundação, como os Uruguai, Jacuí e Sinos. Veja as áreas e os respectivos riscos conforme a imagem abaixo:

Foto: Divulgação/Defesa Civil RS Áreas em vermelho devem enfrentar continuação da inundação no Rio Grande do Sul









Situação do Guaíba e mais chuvas em agosto

De acordo com a MetSul Meteorologia, os rios que mais exigem atenção para os próximos dias são Uruguai, Jacuí, Ibirapuitã, Santa Maria, assim como previsto pela Defesa Civil, além do Vacaria e do Camaquã, que não constam no aviso hidrológico mais recente.





Em Porto Alegre, o Guaíba terá risco considerável de voltar a subir e atingir cotas superiores aos 2,11 metros no Cais Central observados na última sexta (24), alerta o órgão.

Ainda, as projeções apontam para uma outra onda de chuvas volumosas no começo do mês de agosto, quase em continuação dos episódios recentes.