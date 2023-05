Reprodução - 27.04.2023 Bolsonaro e ex-Bope Max Guilherme

Em operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (3), o assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ex-sargento da Polícia Militar do Rio Max Guilherme Machado de Moura foi preso na ação. O ex-integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope) acompanha Bolsonaro desde quando ele ainda era deputado federal.

Na ocasião, além de Max Guilherme, o ex-ajudante de ordens do ex-mandatário, Maur Cid, também foi detido.

Max Guilherme é apontado como um dos assessores mais próximos e leais de Bolsonaro. Ele foi auxiliar do ex-chefe do Executivo durante todo o mandato dele à frente do Planalto e continua entre os oito assessores aos quais o ex-presidente tem direito a manter.

Enquanto Bolsonaro era presidente da República, o ex-sargento foi alvo de algumas polêmicas, principalmente envolvendo seu perfil nas redes sociais. Em uma das ocasiões, ele já teve as contas suspensas pelo Facebook após a divulgação de fake news.

Max Guilherme também usava as plataformas para atacar ao Supremo Tribunal Federal (STF) e, em 2021, fez uma publicação afirmando que a Constituição foi "estrangulada de forma covarde" pelo Supremo . No texto, ele diz que a Corte deu "duros golpes" na Constituição, "degolando todas as suas leis e decapitando todas as suas tentativas de manter o país vivo".

Ao compartilhar o post, o ex-Bope escreveu: "Pura verdade!!!".

Além disso, ainda em 2021, o assessor compartilhou um vídeo que fazia críticas à relação entre o Brasil e a China. Na ocasião, um analista afirmava que "oportunistas" poderiam lotear o país e "entregar de bandeja aos chineses".

No mundo político, Max Guilherme já foi candidato a deputado federal no Rio de Janeiro nas últimas eleições, mas não foi eleito. Na viagem que Bolsonaro fez aos Estados Unidos, onde permaneceu por três meses logo após perder o pleito para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-sargento o acompanhou.

Ele também costuma ser responsável por fazer as transmissões ao vivo do ex-mandatário.

Apesar do fim do mandato, Max Guilherme continuava próximo de Bolsonaro. Nessa segunda-feira (1º), eles estiveram juntos na Agrishow, maior feira agrícola do país, em Ribeirão Preto (SP). Nas redes, o segurança compartilhou registros do ex-presidente no evento.

Ele também estava com Bolsonaro em quase todas as agendas recentes. No último 27 de abril, chegou a compartilhar imagem que mostram os dois almoçando juntos.

Operação da PF

Nesta quarta, a PF realiza operação de busca e apreensão em um endereço ligado a Bolsonaro em Brasília, no Jardim Botânico, onde ele mora com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na ocasião, o celular de Bolsonaro foi apreendido pelos agentes.

As ações são parte da chamada Operação Venire, que investiga a prática de crimes na inserção de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 nos sistemas públicos do Ministério da Saúde.

