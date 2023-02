Reprodução: redes sociais - 26/02/2023 Bolsonaro ao lado do cantor sertanejo Rick

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma live neste domingo (26), em que aparece ao lado do cantor sertanejo Rick , de Pedro Guimarães , ex-presidente da Caixa Econômica Federal, acusado de assédio por funcionárias do banco estatal e de Nabhan Garcia , ex-secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura.

Durante a transmissão ao vivo, Bolsonaro se emociona enquanto escuta o artista cantar um louvor.

"Não vá desistir agora, não perca a tua fé. Ele tarda, mas não falha, e no fim desta batalha, você vai ser vencedor. Então não perca a tua fé, acredite em você, um escolhido do Senhor", diz trecho da música, cantada por Rick enquanto ex-presidente chora.

Rick diz durante a live que escolheu interpretar a música “Filha” para homenagear Bolsonaro. A canção é um dos grandes sucessos da dupla Rick e Renner.

Vou cantar essa música aqui ao nosso [ex] presidente porque, assim como eu, ele tem uma filha. E essa música foi feita para os pais de verdade. Porque, realmente, sabe o que significa essa palavra, né? Ser pai”, disse o cantor.

A live foi encerrada com os aplausos à performance de Rick. O vídeo foi compartilhado por Bolsonaro e pelo ex-presidente da Caixa. No Instagram, Pedro Guimarães escreveu que o momento como “emocionante”.

Volta ao Brasil

Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama viajaram para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro. Ela retornou no dia 26 de janeiro e deixou o Aeroporto de Brasília acompanhada pelo segurança.

No dia 16 de fevereiro, Michelle Bolsonaro afirmou que o marido ainda não deve retornar ao Brasil, porque "precisa descansar mais" .

"Acho que ele precisa descansar mais, continuar por lá. Estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar", disse Michelle.

