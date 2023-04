Divulgação Lula







A presença de Luiz Inácio Lula da Silva na China ganhou grande destaque na imprensa local.

O China Daily, maior diário em inglês no país asiático, destacou as declarações do presidente sobre o fortalecimento do Novo Banco de Desenvolvimento, que pode libertar os países emergentes das amarras do financiamento tradicional com organismos multilaterais.

Em sua capa, o veículo traz declarações do presidente Xi Jinping sobre as relações de Pequim com o Brasil. Nela, ele aponta que se tratam de uma "prioridade diplomática" e que os dois países vão contribuir para a paz, além de procurarem fortalecer a parceria estratégicas.



Xi Jinping ressaltou ainda as conversas com Lula sobre interesses comuns, como a necessidade de reforçar a cooperação em áreas como agricultura, energia, infraestrutura, aeroespacial, além de novos ramos, como energia limpa.



A visita de Lula também foi amplamente divulgada na CCTV, rede estatal chinesa, incluindo imagens da cerimônia de boas-vindas e das reuniões entre os dois líderes mundiais.