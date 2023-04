Marcelo Camargo/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse ter sido "desconvidado" da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a Agrishow , após a confirmação da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na abertura do evento. O ex-mandatário teria sido convidado pelo presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Paulo Junqueira.

O evento, que é a maior feira agrícola da América Latina, ocorre a partir da próxima segunda-feira (1º), em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo .

Segundo Fávaro, ele teria sido informado da participação de Bolsonaro na abertura da Agrishow. Diante da situação, que poderia levar a tumultos ou constrangimento, a organização da feira teria sugerido ao ministro que ele comparecesse no segundo dia, quando a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) vai se reunir.

Fávaro disse, então, ter recusado o convite, em entrevista à CNN Brasil . O ministro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que já havia preparado o discurso de abertura para o evento e que entendeu o posicionamento da organização como um "recado".

Ele, porém, disse que não "guarda rancor" por não participar desta edição.

"Sem nenhum rancor, compreendo as entidades. Eu fui desconvidado talvez para evitar algum mal-estar. Foi pedido se não seria melhor eu ir no dia 2. Eu entendi o recado, compreendo. Em outra oportunidade, eu visito a Agrishow com muito carinho. Tudo no seu tempo", afirmou à CNN .

O ministro que está à frente da pasta da Agricultura tradicionalmente comparece ao primeiro dia do evento. O governo Lula ainda faz movimentos de aproximação com o setor.

A direção da Agrishow negou, por meio de nota, ter 'desconvidado' Fávaro do evento. "Ministro vem realizando um ótimo trabalho com muita competência para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e sua participação na feira é muito importante para todo o setor", afirmou.

A Sociedade Rural Brasileira (SRB), que participa da organização do evento, afirmou que a Agrishow é "democrática, apartidária, difusora de tecnologias e aberta a todos".

"A Sociedade Rural Brasileira reitera a importância da participação e o convite ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro , e a toda equipe do governo federal para que participem da cerimônia de abertura, assim como fica imensamente honrada com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente da República Jair Bolsonaro", disse em pronunciamento.

