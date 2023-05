Reprodução: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro ao telefone

A Polícia Federal apreendeu os celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nesta quarta-feira (3) durante operação que investiga um grupo que falsificava dados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022.

Os aparelhos foram recolhidos durante o mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, em Brasília . A operação foi autorizada por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A corporação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, no Rio de Janeiro e em Brasília. Todas as prisões já foram realizadas até as 7h.

O ex-presidente não foi alvo de mandado de prisão, mas deve prestar depoimento ainda nesta quarta-feira.

Entre os alvos de prisão está o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro , o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, seguranças próximos do ex-presidente.

