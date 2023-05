Reprodução Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro

O tenente-coronel Mauro Cid Barbosa , ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) , foi preso nesta manhã de quarta-feira (3), durante uma operação da Polícia Federal . Ele é suspeito de fazer parte de um grupo que falsificava dados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde.

A corporação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, no Rio de Janeiro e em Brasília.

Segundo os investigadores, a falsificação teria ocorrido entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. Os beneficiados emitiram certificados de vacinação durante as restrições sanitárias atribuídas pelo Brasil e Estados Unidos.

A intenção do grupo seria "manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas" e "sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19", de acordo com a Polícia Federal.

