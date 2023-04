Joédson Alves/ Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (20) que o general Gonçalves Dias saiu "por conta própria" do Gabinete de Segurança Institucional ( GSI ). O militar pediu demissão após a divulgação de vídeos da área interna do Palácio do Planalto durante a invasão golpista no dia 8 de janeiro .

Questionado se ficou chateado com a decisão de Dias, Lula respondeu ao Valor Econômico que "não. Ele saiu por conta própria".

O ex-interventor na Segurança Pública do Distrito Federal Ricardo Capelli foi nomeado como secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) interinamente . Embora não oficialmente, Capelli terá status de ministro, substituindo o general Gonçalves Dias.

Segundo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), as imagens mostram "incompetência" do ex-ministro Gonçalves Dias, mas não a participação dele nos ataques.

O ministro Alexandre de Moraes solicitou nesta quinta-feira que Ricardo Cappelli, envie ao STF a identificação de todas as pessoas que aparecem na gravação em 24 horas. Ele também determinou Polícia Federal ouça o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias em até 48 horas .

O que diz o governo?

Ontem, após a divulgação das imagens de segurança, o governo Lula emitiu uma nota dizendo que o caso segue sendo investigado pela Justiça e o Planalto tem colaborado para que tudo seja esclarecido .

“O governo tem tomado todas as medidas que lhe cabem na investigação do episódio. E reafirma que todos os envolvidos em atos criminosos no dia 8 de janeiro, civis ou militares, estão sendo identificados pela Polícia Federal e apresentados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário”, relatou o governo.

Também foi informado que as condutas dos agentes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro estão sendo "apuradas", e que, se comprovadas irregularidades, os mesmos podem ser punidos.

O que é o GSI?

O GSI é responsável por auxiliar diretamente o presidente da República nas suas atribuições, especialmente nas questões militares e de segurança .

Entre suas competências, também incluem a análise e o acompanhamento de assuntos com potencial de risco, a prevenção de ocorrências de crises e a coordenação do gerenciamento em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional.

O GSI cuida da segurança pessoal do presidente e do vice-presidente, de seus familiares, assim como dos palácios presidenciais e das residências oficiais.

