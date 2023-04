Reprodução / CNN Brasil - 19.04.2023 Integrantes do GSI e invasores

O governo brasileiro conseguiu identificar o militar que aparece em imagens recém divulgadas oferecendo água aos manifestantes golpistas que invadiram o Palácio do Planalto em 8 de janeiro deste ano.

De acordo com informações da TV Globo, o homem no vídeo é o Major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira. Ele trabalhava como coordenador de segurança dos palácios presidenciais e estava de serviço no Planalto naquele dia.

O Major Pereira já havia prestado depoimento à Polícia Federal em janeiro como testemunha, mas terá que ser interrogado novamente devido à divulgação de novos vídeos.

O material, que foi divulgado recentemente pela CNN, mostra o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) , general Gonçalves Dias, e seus auxiliares caminhando entre os manifestantes que haviam invadido os andares superiores do Palácio do Planalto durante os atos golpistas.

O episódio levantou preocupações sobre a segurança dos palácios presidenciais e a possibilidade de militares estarem envolvidos em atividades políticas inapropriadas.

O Major Pereira deve ser ouvido pela Polícia Federal, após identificação nas imagens.

Após a divulgação do vídeo Dias e outro funcionário do GSI, Ricardo José Nigri, pediram demissão dos cargos.

O presidente Lula nomeou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, como ministro interino do GSI. Cappelli trabalhou como o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal após os atos golpistas.

Nota de Esclarecimento da Presidência da República

"A respeito de reportagem veiculada sobre os ataques do 8 de janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF, foi possível realizar a prisão dos mesmos.

Quanto as afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com os invasores

do Palácio do Planalto, informa-se que as condutas de agentes públicos do GSI

envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada

no âmbito deste Ministério e se condutas irregulares forem comprovadas, os

respectivos autores serão responsabilizados.

Cabe ainda ressaltar que as imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte de Inquérito Policial instaurado no âmbito do STF, e o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis, tendo em vista a proteção do sigilo do inquérito, previsto no art. 20 do Código de Processo Penal".

