MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Terroristas invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro





O governo Lula divulgou uma nota na tarde desta quarta-feira (19) se posicionando sobre os desdobramentos do episódio do ato terrorista de 8 de janeiro , quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes. A atual gestão do Executivo federal declarou que o caso segue sendo investigado pela Justiça e o Planalto tem colaborado para que tudo seja esclarecido.

“O governo tem tomado todas as medidas que lhe cabem na investigação do episódio.E reafirma que todos os envolvidos em atos criminosos no dia 8 de janeiro, civis ou militares, estão sendo identificados pela Polícia Federal e apresentados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário”, relatou o governo.

O esclarecimento foi feito após imagens das câmeras de segurança do Planalto mostrarem o general Gonçalves Dias no local no dia dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro. Ele chegou a orientar os responsáveis pelos atos a deixarem o Planalto.

Após a repercussão da gravação, o GSI divulgou uma nota informando que o vídeo mostra o momento em que agentes tentavam evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, com o intuito de concentrar os golpistas no segundo andar.

O objetivo era "aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF", quando foi efetuada a prisão dos manifestantes.

Também foi informado que as condutas dos agentes envolvidos nos ataques de 8 de janeiro estão sendo "apuradas", e que, se comprovadas irregularidades, os mesmos podem ser punidos.

Com a repercussão negativa, Gonçalves Dias pediu demissão e não é mais chefe da GSI. Ele ainda apresentou um atestado médico para não participar de uma sabatina que ocorreria nesta quarta na Câmara dos Deputados.

Confira abaixo a nota do governo federal

“A violência terrorista que se instalou no dia 8 de janeiro contra os Três Poderes da República alcançou um governo recém-empossado, portanto, com muitas equipes ainda remanescentes da gestão anterior, inclusive no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que foram afastados nos dias subsequentes ao episódio.

As imagens do dia 8 de janeiro estão em poder da Polícia Federal, que tem desde então investigado e realizado prisões de acordo com ordens judiciais.

No dia 17 de fevereiro, a Polícia Federal pediu autorização para investigar militares e, a partir do dia 27 de fevereiro, com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), tem realizado tais investigações, inclusive com a realização de prisões.

Dessa forma, todos os militares envolvidos no dia 8 de janeiro já estão sendo identificados e investigados no âmbito do referido inquérito. Já foram ouvidos 81 militares, inclusive do GSI.

O governo tem tomado todas as medidas que lhe cabem na investigação do episódio.

E reafirma que todos os envolvidos em atos criminosos no dia 8 de janeiro, civis ou militares, estão sendo identificados pela Polícia Federal e apresentados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

A orientação do governo permanece a mesma: não haverá impunidade para os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro.

Secretaria de Comunicação Social”





