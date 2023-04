Reprodução / CNN Brasil - 19.04.2023 Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias

Imagens das câmeras de segurança mostram que no dia dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro, havia baixo contingente de segurança no Palácio do Planalto. Além disso, conforme os registros, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias , estava no local e chegou a orientar os responsáveis pelos atos a deixar o Planalto.

As gravações foram obtidas e analisadas pela CNN Brasil . Segundo a emissora, às 16h29, as câmeras registraram Gonçalves Dias durante os ataques no Planalto. Primeiro, o general aparece andando sozinho no terceiro andar do Palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Ele tenta abrir duas portas e depois entra no local.

Minutos depois, o general aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns dos responsáveis pelos atos . As gravações sugerem, conforme a CNN , que ele indicava a saída de emergência ao grupo.

Depois, outros integrantes do GSI também aparecem nas imagens, parecendo indicar o caminho de saída aos invasores que estavam no terceiro andar do prédio.

As imagens mostram, em diversos momentos, funcionários do GSI e invasores circulando pelo Planalto.

No terceiro andar, os criminosos quebraram câmeras de segurança, mesas de vidro e, inclusive, o relógio Balthazar Martinot, obra de arte do século XVII, que chegou ao Brasil pelas mãos de Dom João VI.

Baixo contingente de segurança

Os registros também mostram, segundo a CNN , que os carros de apoio da polícia deixaram, no dia dos atos, uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes e, enquanto os manifestantes estavam a caminho do Palácio do Planalto , os homens que formavam uma barreira de escudo na via recuaram.

O primeiro grupo invadiu o estacionamento do Planalto às 15h01, pulando uma cerca. Depois disso, seguranças formaram um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos vândalos, que continuam pelo gramado para a parte de trás do Palácio. Conforme a emissora, dois integrantes do GSI aparecem nesse momento nas imagens, mas não agem.

Às 15h19, militares deixaram uma das salas do GSI no térreo e foram para o subsolo do prédio. Eles aparecem na sala apenas às 16h31. Pouco tempo depois, os invasores chegam à sala e uma das paredes de vidro é quebrada pelos manifestantes que estão do lado de fora.

A porta principal foi fechada dois minutos após o início do ataque e a tropa de choque se dirigiu à entrada, mas os invasores quebraram vidros e seguiram pela lateral.

O iG entrou em contato com o GSI para esclarecimentos, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

