Ricardo Capelli, ex-interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira (19) enquanto secretário-executivo interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

"Por determinação do presidente @LulaOficial, assumo interinamente o GSI com equilíbrio, firmeza e o compromisso de sempre com o Brasil", escreveu Capelli na sua conta oficial do Twitter.

Ricardo vai substituir o general Golçalves Dias, que pediu demissão após a divulgação de imagens que apontam uma possível conivência do GSI em meio aos ataques no Palácio do Planalto. O secretário-executivo do gabinete, Ricardo Nigri, também foi afastado do cargo.





O novo secretário ficou conhecido por ter sido responsável pela segurança pública do Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro. Ele comandou as investigações sobre a participação e conivência de policiais militares do DF nos atos antidemocráticos.

Ricardo Capelli será o primeiro civil a assumir o comando do Gabinete de Segurança Institucional. A nomeação de um membro fora das Forças Armadas já era defendida por Lula, mas o petista resolver colocar Gonçalves Dias por ter sido responsável por sua segurança nos seus dois primeiros mandatos e na campanha eleitoral de 2022.

Quem é Ricardo Capelli

Cappelli tem 50 anos e é natural do Rio de Janeiro. Formado em jornalismo e pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ele foi escolhido pelo ministro Flávio Dino para ser o número dois da pasta da Justiça e Segurança Pública.

Ainda, durante a gestão de Dino como governador do Maranhão, Cappelli foi secretário de comunicação no segundo mandato. No primeiro, chefiou o gabinete de representação do Maranhão em Brasília.

No primeiro governo de Lula, entre 2003 e 2006, Capelli trabalhou como secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. No ano de 2008, atuou como secretário de desenvolvimento na prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

