Reprodução Alexandre Padilha tomou posse nesta segunda (2)

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha , disse que o ex-juiz e senador eleito Sergio Moro (União Brasil) "passou pano" para os atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no último domingo (8) .

"A declaração do senador eleito Sergio Moro é uma demonstração disso [de passar pano]. Não repudiar de forma veemente os atos terroristas cometidos ontem [domingo], quem não repudia de forma veemente é alguém que não tem apreço pela democracia ou não tem percepção da gravidade do que vivemos ontem", disse Padilha , em entrevista ao programa Roda Viva , da TV Cultura .

Na ocasião, o Padilha ainda afirmou que os políticos que insistem em apoiar atos de violência como os registrados no fim de semana serão isolados politicamente.

"Qualquer parlamentar que venha incitar atitudes como a de ontem, venha colaborar e incentivar atitudes como a de ontem serão devidamente isolados politicamente", disse ele.

Um pouco antes da depredação aos prédios dos Três Poderes começarem no domingo, Moro publicou, nas redes sociais, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava "mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados".

Após a declaração de Padilha, Moro disse ter repudiado o ocorrido "desde o início da violência" e que defende, desde o final das eleições, em outubro do ano passado, que a "oposição ao novo governo deveria seguir o caminho da lei e do respeito às instituições".

➡️ A declaração do Ministro Padilha busca ocultar as falhas do Governo atual em prevenir os ataques. Por que a Força Nacional não foi afinal colocada de prontidão na Praça dos Três Poderes já que tinham informações de inteligência? ➡️ — Sergio Moro (@SF_Moro) January 10, 2023

"A declaração do Ministro Padilha busca ocultar as falhas do Governo atual em prevenir os ataques. Por que a Força Nacional não foi afinal colocada de prontidão na Praça dos Três Poderes já que tinham informações de inteligência?", acrescentou.

"De volta o loteamento político irrestrito de ministérios e estatais. Tudo em prol de uma misteriosa "reconstrução" sem qualquer rumo. Não é um bom começo", continuou.

Mais tarde, após o início das invasões no DF , Moro voltou a se manifestar nas redes sobre os episódios de violência e afirmou que "a oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições".

Atos terroristas no DF

Na tarde desse domingo (8), após vândalos bolsonaristas invadirem e vandalizarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) , em Brasília , os edifícios públicos da capital ficaram completamente depredados. Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.

Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que "representa um capítulo importante da história nacional" , conforme nota emitida pelo Palácio do Planalto.

