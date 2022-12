Divulgação - 21.12.2022 Sergio Moro foi diplomado senador pelo Paraná

Mesmo antes de assumir o mandato de Senador, Sérgio Moro (União Brasil) enfrenta uma crise política que pode deixá-lo sem partido e ainda sob o risco de perder o mandato. O ex-juiz passou a semana ameaçando abandonar a legenda por conta de negociações do União para integrar a base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo pessoas do entorno de Moro, ele articulou nos últimos dias a tentativa para barrar o acordo entre Lula e o partido, mas acabou saindo derrotado. Nas últimas horas desta quinta-feira (28), o ex-ministro de Bolsonaro chegou a avisar que iria pedir a desfiliação porque se recusava a fazer parte da base governamental.

À coluna, aliados de Moro afirmaram que o adversário de Lula não blefou e pretende deixar o União Brasil. Por outro lado, pessoas próximas estão tentando convencê-lo a não se precipitar porque esse movimento pode fazê-lo perder o mandato, sem uma legenda para o proteger.

O ex-juiz não tem portas abertas em nenhuma grande legenda. O PL entrou na justiça eleitoral para tentar cassar sua candidatura, ao mesmo tempo que o Republicanos considera ele um nome desagregador. O PP também já está parte com Lula e deve integrar o governo nos próximos meses.

Moro teme que, sem partido, perca espaço no Senado e acabe perseguido pela classe política e seja alvo de vingança do governo Lula, correndo o risco de ser cassado. Isso pode ser a ponte que o mantenha no União Brasil. Mas não terá vida fácil também porque a legenda pretende utilizar o estatuto para obrigá-lo a votar conforme a decisão do diretório, ou seja, em favor de Lula.

Publicamente, Luciano Bivar afirmou que o União Brasil será independente. Porém, internamente, há total consciência que a sigla seguirá com o PT pelo menos no começo de mandato de Lula.

