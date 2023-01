Reprodução/TV Globo - 10.01.2023 Bolsonaristas levados em ônibus de superintendência da PF a rodoviária de Brasília

Bolsonaristas detidos pela Polícia Federal no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército na segunda de manhã deixaram o ginásio da Academia Nacional da PF em um ônibus, no início da tarde desta terça-feira (10). Eles estão sendo levados em direção à Rodoviária Interestadual de Brasília .

O grupo composto em sua maioria por idosos, estava entre os 1.200 bolsonaristas detidos durante a ação da Polícia Militar e do Exército, após uma determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que os acampamentos em todo país, inclusive os de Brasília, fossem desmontados. O grupo passou por uma triagem e foi liberado pela PF no início desta manhã.

Na noite de segunda, a Polícia Federal liberou menores de idade, mulheres com crianças pequenas e idosos com comorbidades detidos no acampamento de Brasília. O órgão ainda não confirmou quantas pessoas foram soltas e quantas ainda continuam presas.

Montado no final do segundo turno das eleições de 2022, o acampamento mantinha milhares de pessoas em frente ao QG do Exército. A decisão pelo desmonte das barracas ocorreu após bolsonaristas radicais invadirem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto no último domingo (8).

No dia, cerca de 300 pessoas foram detidas e 204 foram presas em flagrante. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 15 crimes foram cometidos pelos terroristas. Entre eles, o de golpe de Estado, lesão corporal e dano a bem público.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.