Ricardo Stuckert - 01.01.2023 Luiz Inácio Lula da Silva tomando posse como o 39º presidente da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva devem se mudar para o Palácio da Alvorada em 20 dias. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa , o governo do petista está concentrando esforços para que eles possam se mudar dentro desse período.

Nessa quarta-feira (4), Costa disse que a vistoria realizada nessa quarta-feira (4) no local identificou infiltrações, o que teria provocado danos no piso e no teto.

À TV Globo , o ministro afirmou que o cenário encontrado indica uma falta de manutenção nos últimos anos. De acordo com ele, também haverá um trabalho para recuperar as obras de arte, objetos e móveis que foram retirados do acervo do Palácio.

Ontem, veículos do grupo antibombas da Polícia Federal foram ao Alvorada. No local, a PF também fez uma varredura no Palácio do Planalto .

A verificação começou pelo gabinete presidencial e foi feita em etapas, para checar a existência de grampos ou eventuais explosivos.

A varredura por locais em que o mandatário circula é procedimento padrão pela equipe de segurança de Lula . Foi adotado durante toda a campanha e na transição.

Até se mudarem para o Alvorada , Lula e Janja ficam em um hotel na região central de Brasília . O presidente e a primeira-dama estão no local desde o início dos trabalhos da equipe de transição de governos.

Nessa quarta, Lula voltou a despachar no Palácio do Planalto pela primeira vez em 12 anos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.