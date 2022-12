Reprodução Redes Sociais Bolsonaro acena para apoiadores no Palácio do Alvorada (11.12.2022)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprimentou centenas de apoiadores na porta do Palácio da Alvorada neste domingo (11) . Bolsorano recebeu muito pedidos dos eleitores presentes, para que ele fizesse um discurso, mas preferiu não fazer declarações.

A aparição acontece um dia antes da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) .

Os presentes cantaram o Hino Nacional e fizeram cantos de apoio ao presidente. “Fica Bolsonaro!” e “Estamos com você!” foram as palavras proferias pelos simpatizantes no coro de apoio.

