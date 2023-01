Reprodução/Globonews Lula discursando após ser empossado presidente da República

O PT não ficou nem um pouco satisfeito ao descobrir que Elmar Nascimento (União Brasil-BA) articula no Congresso para impedir que a sigla fique sem comandar a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também não aprova o comportamento do deputado federal e enviou um recado para o chefe do partido, Luciano Bívar (PE).



O petista entregou três ministérios para o UB para que, dos 59 deputados eleitos, 50 façam parte da base governista. Já a expectativa que pelo menos 7 senadores estejam com o PT a partir do ano que vem. Porém, Lula tem observado um movimento diferente do que esperava.

O PT tem a expectativa de comandar a CCJ, no entanto, descobriu que Elmar está disposto a cumprir um acordo que fez com Arthur Lira (PP-AL) e Jair Bolsonaro (PL-RJ) no fim do ano passado. Isso tem irritado profundamente o atual presidente da República.

Nascimento não esconde de ninguém que queria ser ministro de Lula, mas foi barrado pela direção petista. O parlamentar fez duras críticas no passado ao chefe do Executivo federal e o PT não quis “premiá-lo”.

Para compensá-lo, o presidente avisou para interlocutores que manteria um aliado do deputado no comando da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), atualmente administrada por Marcelo Andrade Moreira Pinto. Só que nem isso acalmou os ânimos.

O PT então resolveu aumentar a aposta e avisou que não ficará em silêncio caso o União Brasil atrapalhe a sigla de ficar na liderança da CCJ.

Quais os planos do PT?

Lula quer dialogar com o partido, mas pediu para auxiliares avisarem a Bivar que não aceitará passivamente qualquer tipo de traição. Se a sigla perder a CCJ, o presidente trabalhará para que deputados e senadores do União Brasil sigam na base governista, mas não obedeçam ordens da direção.

Bivar tem consciência do incômodo petista e vai se reunir com as bancadas da agremiação para definir quais rumos seguirão. Ele ainda tenta controlar Elmar para que não prejudique o novo governo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.