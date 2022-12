Reprodução/Twitter Caminhão de mudança chega ao Palácio da Alvorada

Um caminhão de mudança foi flagrado entrando nesta quinta-feira (15) no Palácio da Alvorada, residência oficial dos Chefes do Executivo do Brasil e atualmente ocupada por Jair Bolsonaro (PL).

O veículo que pertence à empresa Muda Brasília chegou ao local por volta das 15h30. Além de Bolsonaro, a primeira-dama Michelle e a filha mais nova do presidente também moram no Palácio.

O atual presidente tentou a reeleição no pleito eleitoral deste ano mas foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista vai assumir a Presidência no dia 1° de janeiro de 2023, e a expectativa é que se mude para a residência oficial em uma data próxima.





Ainda não há informações sobre a data exata da mudança do atual presidente do país e sua família, mas eles devem se retirar do Palácio da Alvorada até o dia da posse de Lula.

Quando participa de algum compromisso na capital federal, o presidente eleito e diplomado pelo TSE (Tribunal SUperior Eleitoral) vem se hospedando em um hotel localizado na região central de Brasília.

Posse de Lula



Nesta quarta-feira (14), durante entrevista coletiva, o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Fernando Igreja, afirmou que 17 chefes de Estado ao redor do mundo já têm presença confirmada na posse de Lula.

De acordo com o embaixador, com a presença das 17 autoridades em Brasília, a posse de Lula terá "o maior número de chefes de Estado”.

O evento, que será no dia 1º de janeiro de 2023, também já tem alguns artistas com a presença confirmada. A futura primeira dama, Rosângela da Silva, a Janja, está encarregada da administração do evento, que recebeu o nome de “Festival do Futuro”.

