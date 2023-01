Isac Nóbrega/PR - 26.11.2022 O ex-presidente Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) pode chegar a receber R$ 80 mil por mês neste ano de 2023. O ex-presidente tem duas fontes asseguradas de remuneração e ainda pode receber um terceiro pagamento procedente de um cargo partidário.

O primeiro salário garantido de Bolsonaro é proveniente do Exército . Por ser capitão reformado, o ex-mandatário recebe R$ 11.945,49 brutos por mês.

O ex-presidente também tem garantido R$ 30 mil reais. Esse valor é referente a aposentadoria pelo tempo em que foi deputado federal (1991–2019). O benefício foi concedido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Para totalizar os R$ 80 mil, Bolsonaro pode receber R$ 39,2 mil mensais por ser presidente de honra do Partido Liberal , o qual ele é filiado. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, fez o convite após o ex-mandatário perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro do ano passado.

O valor a ser pago pelo PL é equivalente ao teto constitucional do setor público. No entanto, a legenda só irá assalariar Bolsonaro quando ele retornar ao Brasil.

O ex-presidente deixou o país no dia 30 de dezembro com destino a Miami, nos Estados Unidos . Segundo o Diário Oficial da União (DOU), ele deve ficar no exterior durante todo o mês de janeiro de 2023.

