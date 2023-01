Reprodução PF faz varredura em gabinete de Lula no Palácio do Planalto

A Polícia Federal iniciou, nesta segunda-feira (3), uma varredura no Palácio do Planalto para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silvas (PT).

A verificação começou pelo gabinete presidencial e está sendo feito por etapas, para checar a existência de grampos ou eventuais explosivos. Até que o procedimento e outras adaptações sejam concluídas, Lula tem despachado de um hotel na área central de Brasília.

A varredura será feita em outros setores do Planalto conforme demanda dos novos ministros palacianos. Gradativamente, todo prédio passará pelo procedimento.

O mesmo procedimento será feito nos próximos dias no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. A varredura no Alvorada iniciará após a área logística liberar o palácio.



A varredura por locais em que o presidente da república circula é procedimento padrão. Pela equipe de segurança de Lula, foi adotado durante toda a campanha a campanha por locais onde petista circulou e durante a transição.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.