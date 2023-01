Antonio Cruz/Agência Brasil - 04/03/2020 Ex-secretária da Cultura Regina Duarte publicou fake news sobre a posse de Lula

A ex-secretária da Cultura Regina Duarte usou as redes sociais para compartilhar notícias falsas relacionadas à cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Em publicação, a atriz , que é apoiadora do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) , alegou que a faixa usada pelo petista é falsa.

No post, Regina Duarte compartilhou uma montagem comparando a faixa usada por Lula com a usada por Bolsonaro, em 2019, no dia da posse . "Até a Faixa é uma fraude! Alexandre de Moraes entrega faixa fake para o ladrão pousar de presidente!", diz a legenda da publicação.

Embora a peça recebida pelo petista tenha um design diferente da vestida por Bolsonaro e pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) , ela é oficial.

Montagem iG / Imagens: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carolina Antunes/PR Faixas usadas por Lula e Bolsonaro nas posses, em 2023 e 2019, respectivamente, são diferentes, mas ambas são oficiais

O argumento compartilhado pela atriz foi postado, primeiramente, em uma página de apoio a Jair Bolsonaro . O episódio faz parte de uma teoria falsa sustentada por alguns opositores de Lula de que a cerimônia de posse do petista teria sido uma "encenação".

Alguns atores e colegas de trabalho da ex-integrante do governo Bolsonaro reagiram ao post compartilhado por ela e criticaram o posicionamento. "Faixa fake, Regina? Faixa fake?", questionou Drica Moraes.

Já Elisa Lucinda, pediu que Regina "respeite o presidente eleito" e "deixe de ser antidemocrática". "Você tem netos. Não os ensine a desrespeitar o presidente da república. Você devia ter se oposto à extinção do nosso ministério. A classe está chocada com você, Regina. Uma história linda você escreveu e está dando conta de apagar. Aceite o resultado das eleições. Ou então desista de pronunciar a palavra democracia", escreveu a atriz.

Por que a faixa de Lula é diferente da de Bolsonaro?

O que nem todo mundo sabe é que existe mais de uma faixa presidencial oficial.

Duas versões da peça são guardadas dentro do Palácio do Planalto : uma mais antiga e outra mais recente. A que Lula usou no último domingo (1º) é a mais antiga, a mesma usada por Dilma em 2015.

A faixa usada por Bolsonaro em 2019 foi produzida a pedido do atual presidente, quando ele ocupava o Planalto pela primeira vez.

A equipe do petista informou que ele mesmo decidiu usar a faixa mais velha nesta posse , já que foi a mesma que ele vestiu quando assumiu seu primeiro mandato como presidente, em 2003.

Este modelo foi estreado por Fernando Collor de Mello , em 1991. Antes de Lula, a última vez que esse modelo foi visto foi em 2017, na posse de Michel Temer (MDB) .

Já a versão mais recente, comprada por Lula em 2008 e usada por Bolsonaro, também foi vestida por Dilma , em seu primeiro mandato.

Lula recebeu a faixa presidencial na tarde desse domingo de um grupo chamado de “povo brasileiro”, representado por uma criança, um indígena, um negro, uma mulher, entre outros . A escolha foi feita pela própria direção do Partido dos Trabalhadores após Bolsonaro se recusar a passar a faixa .



