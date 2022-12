André Coelho/Agência O Globo - 12.04.2022 Os ex-presidentes petistas Dilma e Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira (14) para parabenizar a companheira de partido Dilma Rousseff pelo aniversário. A ex-presidente está completando 75 anos.



"Minha querida amiga, Dilma Rousseff, feliz aniversário! Um exemplo de coragem e dedicação ao povo brasileiro. Desejo muita saúde e paz. Um grande abraço", declarou Lula no Twitter.

No ano passado, quando Lula se colocou como pré-candidato à Presidência da República, surgiram informações que o PT “esconderia” Dilma durante a campanha eleitoral. Porém, o petista desmentiu e falou que daria o destaque necessário para a ex-presidente.

Na primeira propaganda feita pelo PT, Dilma foi o primeiro grande nome da sigla, depois de Lula, que apareceu na TV e no rádio. Ela defendeu o legado dos governos petistas.

Na campanha, a ex-presidente participou de diversos eventos e discursou no mesmo palanque do presidente eleito. Ela foi ovacionada por militantes e apoiadores de Lula. Porém, diferente do que ocorreu em outras eleições, Dilma optou por estar presente em poucos eventos e comícios.

Dilma Rousseff e Lula

Dilma foi Ministra-chefe da Casa Civil do Brasil e Ministra de Minas e Energia do Brasil dos governos Lula. Ela foi apelidada de “mãe” do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e recebeu a missão de ser a sucessora do ex-presidente nas eleições de 2010.

Primeira mulher eleita presidente do Brasil, Dilma recebeu alta aprovação nos dois primeiros anos, mas enfrentou uma série de crises, que resultou em manifestações em várias partes do país.

Em 2014, enfrentou uma das eleições mais disputadas da história. Ela venceu Aécio Neves por uma diferença de pouco mais de 3%. No entanto, a crise se estendeu ao novo governo e virou alvo do Congresso Nacional.

Com um governo desgastado, Dilma enfrentou um processo de impeachment em 2016. Ela foi retirada do cargo, sendo substituída por Michel Temer (MDB).

A ex-presidente acusou o parlamento de dar um golpe e acusou Temer de traição. Em 2018, concorreu ao cargo de senadora por Minas Gerais, mas não venceu.

