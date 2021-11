Reprodução / Instagram @reginaduarte e @lulaoficial/ Lula cobrava indenização da a ex-secretária especial de Cultura

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua família perderam nesta quarta-feira o recurso do processo movido contra a atriz Regina Duarte. Na ação, Lula e os filhos pediram que a ex-secretária especial de Cultura pagasse uma indenização após Regina Duarte publicar uma informação falsa sobre Marisa Letícia, esposa falecida de Lula.

Em junho, o petista recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que havia livrado a atriz de pagar indenização no valor de R$ 131 mil reais por danos morais. Nesta quarta-feira, os desembargadores da 5ª Turma Cível do TJDFT decidiram manter a decisão.

Regina Duarte publicou nas redes sociais em 2020 a informação falsa de que Maria Letícia, falecida em 2017 , teria deixado uma herança de R$ 255.646.800,00 em títulos de Certificados de Depósitos Bancários . Entretanto, a ex-esposa de Lula deixou cerca de R$ 25 mil aos herdeiros.

Em abril, a ex-chefe da Secretaria Especial de Cultura foi condenada pela 12ª Vara Cível de Brasília a se retratar por divulgar notícia falsa. Na época, Duarte publicou nas redes sociais um pedido de desculpas “à memória de D. Marisa Letícia e à sua família”.