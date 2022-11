Reprodução: Flickr - 27/04/2022 Michel Temer

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta segunda-feira (14) que a “paz” no Brasil não ocorre porque o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estão contribuindo. O emedebista acredita que ambos precisam deixar o segundo turno das eleições 2022 no passado.



“Penso que tanto o presidente atual como o presidente eleito deveriam lançar palavras de harmonia, em obediência ao texto constitucional. Eu não tenho verificado isso”, declarou Temer durante a “ Lide Brazil Conference ”. A reunião junta lideranças brasileiras em Nova York, nos Estados Unidos.

O ex-presidente relatou que a “radicalização” na discussão política precisa ser superada, mas isso ocorrerá apenas quando “todos passarem a cumprir rigorosamente a Constituição, pregá-la e divulgá-la”. Apesar de estar mais próximo de Bolsonaro, ele não poupou o atual chefe do executivo federal.

“A palavra do povo está no texto constitucional. Portanto, desobedecer ao texto constitucional é violar, exata e precisamente, a autoridade 1ª, verdadeira e inaugural, que é a vontade do povo”, comentou.

Temer apontou que há enorme instabilidade na transição de governo e que isso é reflexo de um desrespeito a Constituição. “Toda vez que há uma desarmonia entre Poderes, há uma inconstitucionalidade que as autoridades constituídas estão desobedecendo uma ordem constitucional”, disse.

Temer aconselha Lula

Michel Temer foi chamado por Lula no último debate do segundo turno de “golpista”. O emedebista não gostou nem um pouco e divulgou uma carta repudiando a fala do petista. Ele chegou a dizer que o presidente eleito “perderia votos” por conta do ataque praticado na Globo.

Após a vitória de Lula, o ex-presidente o parabenizou e demonstrou torcida para a pacificação do país. No evento realizado nesta segunda, o emedebista aconselhou o petista a fazer um gesto de aproximação com Bolsonaro para “tranquilizar” e “reconstruir” o país.

“Para o meu paladar político, o presidente eleito, em vez de fazer críticas ao presidente atual com palavras um pouco agressivas, deveria dizer: compreendo bem a angústia […], mas peço a sua colaboração, a colaboração de todos os brasileiros para que possamos tranquilizar o país”, concluiu.

Grupo Lide

A primeira edição do evento iniciou nesta segunda no HCNY (Harvard Club of New York), nos Estados Unidos. O maior foco da reunião é discutir a liberdade, a democracia e a economia do país a partir do ano que vem.

O primeiro dia do Lide Brazil conta com a presença de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), do TCU (Tribunal de Contas da União) e autoridades brasileiras, além de 260 empresários.

