A candidata Raquel Lyra (PSDB) foi eleita governadora de Pernambuco no segundo turno das eleições 2022 . Ela venceu uma disputa com Marília Arraes (Solidariedade).

No primeiro turno, a tucana recebeu 20,81% dos votos válidos, enquanto a candidata do Solidariedade foi votada por 23,83% dos eleitores. Logo, o resultado final das urnas configurou uma virada em relação às eleições do dia 2 de outubro.





Raquel Lyra (PSDB)



Raquel Lyra é natural de Caruaru, tem 43 anos e é advogada com pós-graduação em Direito Econômico e de Empresas. Ela é ex-prefeita da sua cidade natal, sendo eleita em 2016 e 2020, e já foi delegada da Polícia Federal, chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo do governo de Eduardo Campos e deputada estadual por dois mandatos consecutivos, sendo eleita em 2010 e reeleita em 2014.

Marília Arraes (Solidariedade)

Marília Arraes, recifense de 38 anos, é deputada federal e presidente estadual do Solidariedade. Ela é advogada e iniciou a carreira política como vereadora, sendo eleita em 2008 e reeleita quatro anos depois. Arraes é neta de Miguel Arraes, advogado, economista e político, ex-governador de Pernambuco e ex-prefeito da capital, Recife.

O que faz um governador?

Os governadores têm um mandato de quatro anos, podendo se reeleger por mais quatro anos. Eles representam o Poder Executivo estadual, são responsáveis por administrar o estado em ações políticas e jurídicas. É também função do governador decidir sobre investimentos públicos, implantar políticas públicas e zelar pela qualidade do serviço público local. Nestas eleições de 2022, serão escolhidos 27 governadores.

