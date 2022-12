Tom Costa/MJSP Márcio Nunes de Oliveira foi nomeado para cargo em Madri

A apenas 11 dias para o fim do atual governo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) nomeou o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Márcio Nunes de Oliveira , para a função de adido policial federal na Embaixada do Brasil em Madri , na Espanha . Ele ficará no cargo pelos próximos três anos.

A decisão foi publicada nesta terça-feira (20), no Diário Oficial da União, e assinada por Bolsonaro e pelos ministros da Justiça, Anderson Torres, e das Relações Exteriores, Carlos França.

Márcio Nunes de Oliveira havia sido nomeado à PF em fevereiro deste ano . Ele era secretário-executivo de Torres no Ministério da Justiça, nome de sua confiança. A troca ocorreu em um momento no qual investigações da Polícia Federal avançavam sobre Bolsonaro e seus aliados.

Pouco antes, a Polícia Federal tinha afirmado que o atual chefe do Executivo cometeu crime de violação de sigilo funcional divulgando documentos sigilosos aos quais teve acesso em razão de seu cargo . O caso envolvia o vazamento de um inquérito da PF sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), propagado por Bolsonaro durante transmissão ao vivo na qual ele atacava a lisura das urnas eletrônicas .



Enquanto esteve na PF

À frente da Polícia Federal , Oliveira negou que as trocas que realizou em diretorias tenha interferido nas atividades da corporação, em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) .

Ele também disse que era descabido afirmar que houve instrumentalização do órgão em prol da reeleição de Bolsonaro, que, à época, era candidato à presidência .

Durante sua gestão, proibiu celulares em reuniões, despertando críticas por parte de delegados.

Oliveira foi o quinto a ser nomeado ao cargo durante o governo Bolsonaro e, além dele, outros integrantes da cúpula da PF devem ocupar cargos em outros países.

A partir de janeiro de 2023, Flávio Dino, indicado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , para assumir o Ministério da Justiça, anunciou que o delegado Andrei Rodrigues vai assumir a diretoria-geral da PF.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.