Varíola dos macacos (monkeypox)

O diagnóstico do primeiro infectado pela monkeypox no Brasil se deu em junho e a primeira morte, no final do mês seguinte. A doença foi registrada em humanos pela primeira vez na República Democrática do Congo, em 1970. Casos isolados surgiram em outros países africanos. Em 2003, uma infecção foi identificada nos EUA, e, em 2018, duas no Reino Unido e Israel. Há quatro anos, nenhum caso era registrado fora do continente africano, mas em 2022, o número de diagnósticos cresceu pelo mundo.